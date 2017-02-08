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Çelik sektöründen 1,5 milyon tonluk çelik ihracı
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Çelik sektöründen 1,5 milyon tonluk çelik ihracı

Çelik sektörü, Ocak ayında, geçen yılın aynı ayına göre miktar bazında yüzde 19 artışla 1,5 milyon ton ihracata ulaştı. Değer bazında ihracat ise yüzde 36,2'lik yükselişle 854 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Çelik sektörü, Ocak ayında, geçen yılın aynı ayına göre miktar bazında yüzde 19 artışla 1,5 milyon ton ihracata ulaştı. Değer bazında ihracat ise yüzde 36,2'lik yükselişle 854 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Çelik İhracatçıları Birliği tarafından açıklanan 2017 yılı Ocak ayı verilerine göre; Türkiye'nin miktar bazındaki çelik ihracatı geçen yıla göre yüzde 19 artışla 1,5 milyon tona ulaşırken, sektörün değer bazındaki ihracatı yüzde 36,2 artışla 854 milyon dolar olarak gerçekleşti. Çelik sektörünün direkt ihracatına, diğer birliklerin faaliyet alanına giren demir çelik ürünleride eklendiğinde Türkiye'nin 2017 yılının ilk ayındaki toplam çelik ihracatı; miktar bazında 1,6 milyon ton, değer bazında ise 1 milyar dolar oldu.

OCAK AYINDA AVRUPA BİRLİĞİ LİDER, UZAKDOĞU İSE YÜKSELEN PAZAR OLDU
2017 Ocak ayı rakamlarına göre; Avrupa Birliği yüzde 56 artış yakalayarak 366 bin tonluk ihracatla bölgeler bazında liderliğe yükseldi. Avrupa Birliği'ni 348 bin tonla Ortadoğu, 264 bin tonla Kuzey Amerika ülkeleri ve 168 bin tonla Kuzey Afrika ülkeleri izledi. Ayrıca Türk çelik sektörü, Çin'in dünyadan aldığı tepki neticesinde dampingli, teşvikli ve hatta hileli ihracatından vazgeçiyor olması sonucunda Çin'in geleneksel pazarı olan Uzakdoğu ülkelerinde pazar payını artırmaya başladı. Bu doğrultuda sektörün Ocak ayında Uzakdoğu'ya gerçekleştirdiği ihracatın 67 bin tona yükselmesi altı çizilmesi gereken bir gelişme olarak ortaya çıktı.

ÇELİK SEKTÖRÜNÜN YILIN İLK AYINDA MİKTAR BAZINDA İHRACATTA EN FAZLA ARTIŞ YAKALADIĞI ÜLKELER; ABD, ETİYOPYA, HONG KONG, YEMEN VE İSPANYA OLARAK SIRALANDI.
Ocak ayında en çok ihraç edilen çelik ürünleri sıralaması ise 635 bin ton ile inşaat çeliği, 150 bin tonla dikişli boru, 139 bin ton ile filmaşin, 126 bin tonla yassı sıcak ve 113 bin tonla profil şeklinde gerçekleşti.
Sektörün yılın ilk ayındaki ihracat performansını değerlendiren Çelik İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Namık Ekinci, "Çelik sektörü olarak yüzde 3'lük ihracat artış hedefi koyduğumuz 2017 yılına beklentilerimizin çok üstünde bir başlangıç yaptık. Yılın ilk ayında miktarda yüzde 19'luk artış yakaladık. Ayrıca bir süredir değer bazında düşüşler yaşıyorduk. Ocak ayında bu düşüşü de tersine çevirdik ve değerde yüzde 36'lık artış sağladık. Bu yükselişte Avrupa Birliği'ne yaptığımız ihracatta yaşanan artışların payı büyük. Aynı dönemde Uzakdoğu'ya ihracatımızda da kayda değer bir artış yaşanmıştır. Kaliteli ürünleri ve rekabetçi fiyatları ile öne çıkan sektörümüz Uzakdoğu bölgesinde Çin'den pazar payı almaya başlamıştır. Sektörün Ocak ayından en fazla artış yaşadığı ülkeler sıralamasında Hong Kong'un ilk beşe girmiş olması bunun doğrudan bir kanıtıdır" dedi.
Namık Ekinci, "Son dönemde Türkiye'ye karşı oluşturulmaya çalışılan olumsuz algı nedeniyle bazı ülkeler, Türk çelik sektörünün ticari faaliyetlerine engel olmaya çalışıyor. Pazar kaybına sebebiyet veren bu sorunun öncelikli olarak siyaseten çözülmesi gerekiyor. Türkiye sanayisinin ve Türk çelik sektörünün geleceği için çözümü büyük önem arz eden bu dış sorunun düzeltilmesi ihracatımızda artışların sürdürülebilir olmasını sağlayacaktır" diyerek sözlerine son verdi.
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