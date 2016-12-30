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Çelik kasa hırsızları sürüklenme izinden yakalandı
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Çelik kasa hırsızları sürüklenme izinden yakalandı

Kayseri'de içinde 135 bin TL ve bir miktar altın bulunan 150 kilo ağırlığındaki çelik kasayı çalan hırsızlar, bahçedeki sürüklenme izinden yakalandı.

Kayseri'de içinde 135 bin TL ve bir miktar altın bulunan 150 kilo ağırlığındaki çelik kasayı çalan hırsızlar, bahçedeki sürüklenme izinden yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Cırgalan Mahallesi 359. sokakta meydana gelen olayda H. H.'ye ait ikametin kapısı kırılarak, içinde 135 bin TL ve bir miktar altın bulunan çelik kasa çalındı. Olayın ihbar edilmesinin ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin olay yerine sabah saatlerinde gelerek keşif yaptıkları, öğle saatlerinde iki ayrı araçla tekrar adrese geldikleri, kapı kilidini kırarak içeri girdileri daha sonra battaniyeye koydukları 150 kilo ağırlığındaki çelik kasayı araçlardan birine yükleyerek kaçtıklarını tespit etti. Plaka bilgisi olmadığı için ekipler, araçların kaçış istikametinde Buğdaylı Mahallesi Horsana Caddesine kadar güvenlik kamera görüntüleri inceledi. Görüntülerde Tepecik Caddesi'ne döndükleri görülen şüphelileri yakalamak için iz süren ekipler, bu civarda bulunan ikametlerin kimlere ait olduğunu inceleyerek, Tepecik Cadesinde bulunan bir ikametin Ş. P. isimli şahısa ait olduğunu ancak kullanılmadığını belirledi.

Sürüklenme izi şüphelileri ele verdi

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, müstakil olan ikamette incelemeler yaptı. Yapılan incelemelerde ikametin bahçesinde sürüklenme izleri, basamaklarında yeni kırıkların olduğu, ikametin arka kısmında ise yeni bir balyoz olduğunu belirledi. Aramalarda çalınan çelik kasaya rastlanılmazken, olayda kullanılan araçlarla aynı model iki araç ele geçirildi. Yapılan çalışmalar neticesinde olayı gerçekleştiren şüphelilerden D. Ş., M. D., E. P., Ç. G. ve H. Ş. Fevzioğlu Mahallesinde 3 ayrı ikamette yapılan aramada yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye çıkarıldı. Adliyeye çıkan şahıslardan D. S. ve E. P. ve Ç. G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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