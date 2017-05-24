Yozgat'ın kuzeyinde 'Deve üzerinde geline benzeyen' kayaların eteklerinde Cehrilik bölgesinde, her yıl Mayıs ayında kendiliğinden açan ve sadece 15 gün ömrü olan Cehrilik Lalesi, doğayı kırmızıya boyadı.

Yozgat'ın kuzeyinde 'Deve üzerinde geline benzeyen' kayaların eteklerinde Cehrilik bölgesinde, her yıl Mayıs ayında kendiliğinden açan ve sadece 15 gün ömrü olan Cehrilik Lalesi, doğayı kırmızıya boyadı.

Yozgat'ın 8 kilometre kuzeyinde Cehrilik bölgesinde kendiliğinden yetişen Yozgat Lalesi havaların ısınmasıyla birlikte kendisini göstermeye başladı. Mayıs ayının ortasından itibaren açan ve yaklaşık 15 gün ömrü olan laleyi görmek isteyen doğaseverler ve fotoğraf sanatçıları bölgeyi ziyaret ederek bu anı ölümsüzleştiriyorlar. Bu doğa harikası manzarayı ölümsüzleştirmek isteyen Yozgatlı vatandaşlar ve fotoğraf sanatçıları, Cehrilik Lalesi bölgesinin eşsiz bir yer olduğunu söyleyerek lalelerin oluşturduğu manzarayı fotoğrafladıklarını söyledi.

Cehrilik Lalesi hakkında açıklamaya yapan Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, "Cehrilik Lalesi sadece Yozgat'ımıza özgü ve bahar aylarında açan güzel bir çiçek. Tabii ki Yozgat'ın sadece belli bir bölgesinde yetişiyor. Cehrilik Lalesi, Yozgat'tın hemen kuzeyinde şehir merkezine 8-10 kilometre olan sınırlı bir bölgede yetişiyor" dedi.

Cehrilik Lalesini yaygınlaştırmak için araştırmalar yapılacağını söyleyen Arslan, "Bunun için de gayretimiz olacak. İsmen yaşatmak için Cehrilik Lalesiyle özdeşleştirerek kolonya ve gül suyu ürettik. Hem Yozgat'ı hatırlatacak hem gelin kayasını hem de Cehriliği hatırlatacak bir ürün oldu. Cehrilik Lalesi kolonyası vatandaştan büyük ilgi görüyor. Bu da Yozgat insanının cehrilik lalesine verdiği önemi gösteriyor" şeklinde konuştu.

(Bahadır Muhlis Gökgül/İHA)