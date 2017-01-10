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Cefakar annenin yürek yakan hayatı
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Cefakar annenin yürek yakan hayatı

Diyarbakırlı 5 çocuk annesi Neşe Aydın, eşinin geçirdiği iş kazası nedeniyle kapıcılık yapmaya başladı. 2 çocuğu zeka ve görme engelli olan anne Aydın, çocuklarının tedavilerini karşılayamadıkları için kendilerine uzatılacak yardım elini bekliyor.

Diyarbakırlı 5 çocuk annesi Neşe Aydın, eşinin geçirdiği iş kazası nedeniyle kapıcılık yapmaya başladı. 2 çocuğu zeka ve görme engelli olan anne Aydın, çocuklarının tedavilerini karşılayamadıkları için kendilerine uzatılacak yardım elini bekliyor.
Diyarbakırlı 32 yaşındaki Neşe Aydın, 18 yaşında dünyaevine girdi. 19 yaşında ilk çocuğunu kucağına alan Neşe Aydın, yavrusunun zeka ve görme engelli olduğunu öğrenince dünyası başına yıkıldı. Bir süre oğlu ile ilgilenen anne Aydın, 20 yaşında kucağına aldığı ikinci çocuğunun da zeka ve görme engelli olduğunu ayrıca sol elinin 3 parmağının olmadığını öğrenince hayata küstü. Bir süre iki çocuğunun tedavisi için çalmadık kapı bırakmayan Neşe Aydın, evlatlarının trombosit eksikliği yaşadığı ve ilik nakli gerektiğini öğrendi. Uzunca bir süre, Ankara, Adana ve Diyarbakır arasında mekik dokuyan Neşe Aydın, 2 yıl önce eşinin iş kazası haberini aldı. Eşinin sol bacağına 86 vida, 3 platin ve bir göbek takılan Neşe Aydın, bir yandan engelli çocukları bir yandan da yaralı kocasına zaman ayırmaya başladı. Ağır iş yapamaz duruma gelen bina görevlisi eşinin işlerini de yapan anne, asgari ücretle hem eşi ve 5 çocuğuna bakmaya hem de engelli çocuklarının tedavilerini gerçekleştirmeye çalıştı. Tek hayalinin çocuklarının iyileştiğini görmek olan anne Aydın, yetkililerden yardım bekliyor.

"ÇOCUKLARIMIZIN TEDAVİLERİNİ YAPAMAZ DURUMA GELDİK"
Hayatı zorluklar içinde geçen Neşe Aydın, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, 5 çocuğundan ikisinin engelli olduğunu söyledi. Engelli iki oğlunu Diyarbakır'da, Adana'da ve Ankara'da çeşitli hastanelere götürdüklerini belirten Neşe Aydın, "Gittiğim doktorlar bana sonuç vermedi. İki oğlumun da beyaz kan seviyeleri düşüyor. Neden böyle oluyor bilmiyorum. Eşim kapıcı, fakat o da çalışamaz durumda şimdilik. Ayağında 86 vida, 3 platin ve bir tane de göbek var. O şu an çalışamaz durumda olduğu için işlere ben bakmak zorunda kalıyorum. Asgari ücretle zar zor geçimimizi sağlıyoruz. Hiçbir yerden yardım almıyoruz. Çocuklarımıza mı bakalım, hayatımızı mı idame ettirelim, engelli çocuklarımızın tedavilerini mi karşılayalım? 12 yaşındaki Muhammed Enes'in doğuştan 3 parmağı yok, zihinsel ve görme engelli, dilinin altında et olduğu için konuşmakta da zorluk çekiyor. Kendisi hiçbir ihtiyacını karşılayamıyor. Hepsini ben yapmak zorunda kalıyorum. Onun ayakkabısını bile ben bağlıyorum, üstünü başını, hepsini ben giydiriyorum. Okula fazla gönderemiyorum çocuklarımı, ikisi de görme engelli, zeka geriliği var. Enes'in yüzde 62 raporu olmasına rağmen engelli raporu alamadık. İkisinin tedavilerini yapamaz duruma geldik. Yetkililerden bize yardım etmelerini bekliyoruz" dedi.

"BÜYÜYÜNCE BABAMA YARDIM ETMEK İSTİYORUM"
Doğuştan sol elinin 3 parmağı olmayan 12 yaşındaki Muhammed Enes Aydın, okul yaşamında zorluklar çekiyor. Zeka geriliği nedeniyle eğitiminden de geri kalan Muhammed Enes, arkadaşlarının kendisini aralarına almadığı için üzüldüğünü belirtti. Muhammed Enes, büyüyünce babasına yardım edeceğini söyledi.
Sağ gözü tamamen görmeyen, sol gözü de kısmen gören 13 yaşındaki İsmail de tıpkı kardeşi gibi okul hayatında zorluk çekiyor. Trombosit eksikliği nedeniyle sık sık bayılan İsmail, arkadaşlarıyla oyun oynayamadığı için çok üzüldüğünü, araba merakının olduğunu ve büyüyünce makine mühendisi olmak istediğini söyledi.
Öte yandan ailenin, herhangi bir kuruluştan yardım almadığı öğrenildi.
(Aydın Yorat / İHA)
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