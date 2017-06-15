Çeçenistan Cumhurbaşkanı Ramazan Kadirov, Suriye hareketinde Rus Silahlı Kuvvetlerinin yanında yer alan Çeçenistan'ın önemine değinerek, 'Çeçen gençliği Rus Silahlı Kuvvetlerine hizmet etmeye hazır' dedi.

Çeçenistan Cumhurbaşkanı Ramazan Kadirov, Suriye hareketinde Rus Silahlı Kuvvetlerinin yanında yer alan Çeçenistan'ın önemine değinerek, "Çeçen gençliği Rus Silahlı Kuvvetlerine hizmet etmeye hazır" dedi.

Çeçenistan Cumhurbaşkanı Ramazan Kadirov, Rusya Devlet Başkanı Vlafimir Putin'in Suriye açıklamalarına ilişkin, "Rusya Devlet Başkanı, canlı yayınlanan görüşme sırasında Suriye konusu da değinmişti. Vladimir Putin, bizim ordu birimlerimizin çok verimli hareket ettiğini söylerken ordunun yeteneklerini geliştirmesine dikkat çekti. Elde edilen başarılarda Çeçenistan'da konuşlandırılan askeri birimlerin büyük bir payı var" dedi.

Kadirov, Çeçen gençliğinin Rusya Silahlı Kuvvetlerine hizmet etmeye ve karmaşık görevleri yerine getirmeye hazır olduğunu vurguladı. Ayrıca Kadirov, Rusya ve Suriye Savunma Bakanlıklarının Suriye Arap Cumhuriyetindeki uzlaştırma sürecine Çeçenlerin katılımını yüksek derecede değerlendirdiklerini belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus vatandaşlarla canlı yayındaki 4 saat süren sohbeti boyunca Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Suriye hareketindeki deneyimine değindi. Putin, Rus Rusya'nın Suriye ordusunun savaş kabiliyetini artırmak istediğini açıkladı.

(Tatiyana Şuvalova /İHA)