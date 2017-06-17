Ceceli Manisa'da coştu, coşturdu

Yunusemre Belediyesinin Ramazan etkinlikleri kapsamında Manisa'ya gelen ünlü sanatçı Mustafa Ceceli, binlerce hayranına unutulmaz bir gece yaşattı.

Yunusemre Belediyesinin Ramazan etkinlikleri kapsamında Manisa'ya gelen ünlü sanatçı Mustafa Ceceli, binlerce hayranına unutulmaz bir gece yaşattı.

Son günlerde özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Mustafa Ceceli, Yunusemre Belediyesinin Ramazan etkinlikleri kapsamında sahne aldı. Forum Magnesia AVM arkasındaki alanda düzenlenen konserde Ceceli'yi yaklaşık 5 bin kişi dinledi. Meydanda düzenlenen iftar programının ardından sahneye çıkan Mustafa Ceceli, konserinin ilk bölümünde repertuarında yer alan ilahileri seslendiren Ceceli, çaldığı tefle de dinleyenleri kendisine hayran bıraktı. Konserin ikinci bölümü öncesi Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, sahnede ünlü sanatçıya mesir macunu ve çeşitli hediyeler takdim etti. Bir süre önce hayatını kaybeden meslektaşı İbrahim Erkal'ın da "Bir sana yandım" şarkısını seslendiren Mustafa Ceceli, İbrahim Erkal'ı şarkılarıyla anacaklarını söyledi. Sahnede sık sık telefonla özçekim yapan Ceceli, çaldığı birbirinden farklı enstrümanlarla da hayranlarını coşturdu. Sahnede darbuka şovu da yapan Ceceli, kendisini dinlemeye gelenlere unutulmaz bir gece yaşattı. Ceceli, konserinin son bölümünde ise çaldığı hareketli müziklerle hayranları ve protokole halay çektirdi. Konser yoğun istek üzerine Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi'nin harmandalı oynamasıyla son buldu. Hayranları konser boyunca Ceceli'nin seslendirdiği şarkılara eşlik etti.

(Önder Aydın/İHA)