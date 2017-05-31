Cebi en çok yakan gıda ve konut ödemeleri oldu

Türkiye'de bir kişinin aylık ortalama harcaması 3 bin liranın üzerinde oldu. En çok harcama gıda ve konuta yapıldı.

Türkiye'de bir kişinin aylık ortalama harcaması 3 bin liranın üzerinde oldu. En çok harcama gıda ve konuta yapıldı.

Medya takibi kuruluşu Ajans Press, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerini derleyerek bir inceleme gerçekleştirdi. Ajans Press'in derlediği verilere göre 2014 yılında 2 bin 848 lira seviyesinde olan tüketim harcamaları 2015 yılında 3 bin 43 liraya çıktı. Hane halkındaki kişi sayısına göre tek bireyin yaptığı harcamalarda çoğunluğu kira ve konut harcamaları oluştururken, eğlenceye harcanan para kalabalık ailelere göre daha fazla paya sahip oldu.



GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLERE ÖNCELİK VERİLDİ

Medya takibi kuruluşu nun derlediği bilgilere göre ortalama beş kişilik bir ailenin toplam harcamasında öncelikli kalemleri gıda ve alkolsüz içecekler oluşturdu. Hane halkı başına aylık ortalama tüketim harcamaları incelendiğinde ilk sırada 792 TL'lik harcama ile konut ve kira giderleri yer aldı. Konut ve kira giderlerini sırasıyla çeşitli mal ve hizmetler (129 TL), alkollü içecek sigara ve tütün (127 TL), haberleşme (111 TL), eğitim hizmetleri (66 TL), sağlık hizmetleri (61 TL) izledi. Yapılan medya incelemesinde ise yılbaşından bugüne en çok konuşulan giderler kira ve konut oldu. Kira ve konut giderleri 45 bin 360 haberle medyada konuşulurken eğitim hizmetleri 45 bin 251, sağlık hizmetleri 33 bin 214, haberleşme hizmetleri ise 23 bin 648 haberle medyanın önemli gündem başlıkları arasında yer aldı.

