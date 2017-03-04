Çebi: Bütün ulusun sorumluluğu üstümüzde

Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, 'Türkiye'yi dışarıda temsil eden tek takım kaldık. Bütün ulusun sorumluluğu üstümüzde' dedi.

Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Türkiye'yi dışarıda temsil eden tek takım kaldık. Bütün ulusun sorumluluğu üstümüzde" dedi.

Beşiktaş, Süper Lig'in 23. haftasında Vodafone Arena'da karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, şampiyonluk için erken olduğunu belirtirkne, Şenol Güneş'in sözleşmesi hakkında gelen soruya ise tepki göstererek, "Bu sorunun artık bu kadar sorulmasını istemiyorum" dedi.

3 puanı 1-0'lık skorla aldıklarını belirten Çebi, "Her zaman dediğim gibi her geçen gün daha çetin ve zor maçlar bizi bekliyor. Düşme hattında olan her takımda can havli ile mücadele ediyor. Ama sonuçta 3 puan almak bizim 1. hedefimiz" şeklinde konuştu.



"SON DÜDÜK ÇALMADAN ŞAMPİYON İLAN EDİLEMEZSİNİZ"

Gökhan Gönül ve Quaresma'nın sarı kart görerek cezalı duruma düşmesi ile ilgili olarak Ahmet Nur Çebi, "Bizim için iyi olmadı cezalı duruma düşmeleri. Şansızlık' diye konuştu. Şampiyonluk konusunun hatırlatılması üzerine Çebi, "Henüz çok erken. Son düdük çalmadan şampiyonluğunuzu ilan edemezsiniz" diye cevap verdi.



"BÜTÜN ULUSUN SORUMLULUĞU ÜSTÜMÜZDE"

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda deplasmanda oynayacakları Olympiakos maçı ile ilgili de açıklamalarda bulunan Çebi, "Türkiye'yi dışarıda temsil eden tek takım kaldık. Bütün ulusun sorumluluğu üstümüzde. Dolaysıyla tüm futbol severlerin Beşiktaş'ın başarısını istediğini biliyorum" dedi.



"BU SORUNUN DAHA FAZLA SORULMASINI İSTEMİYORUM"

Şenol Güneş'in sözleşmesi konusunun sorulmasına ise Çebi, "Bu soruyu çok soruyorsunuz. Neden bu kadar sorulduğunu anlamıyorum. Bununla ilgili defalarca sayın başkanımız da ben de cevap verdim. Şenol hoca bizim çok sevdiğimiz, değer verdiğimiz biri ve kalmaması için hiç neden yok. Bu sorunun da daha fazla sorulmasını inan istemiyorum" diye cevap verdi.



"GÖKHAN GÖNÜL, TAM BEŞİKTAŞLI OLDU"

Ahmet Nur Çebi, karşılaşmanın tek golünü atan Gökhan Gönül için ise, "Artık tam Beşiktaşlı oldu. Biz de seviniyoruz onun için. Daha da iyi olacaktır" diyerek sözlerini noktaladı.

(Oğuzhan Ort / İHA)