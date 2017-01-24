Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Cazibe Merkezleri Programı ile ilgili bilinmesi gerekenler
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Cazibe Merkezleri Programı ile ilgili bilinmesi gerekenler

Başbakan Binali Yıldırım'ın detaylarını paylaştığı Cazibe Merkezleri Programının başvuruları yarın başlayacak.

Başbakan Binali Yıldırım'ın detaylarını paylaştığı Cazibe Merkezleri Programının başvuruları yarın başlayacak.
Başbakan Binali Yıldırım'ın, Çankaya Köşkü'nde düzenlenen 'Cazibe Merkezleri Programı Başlangıç Lansmanı'nda detaylarını paylaştığı programla verilecek olan danışmanlık desteği, fizibilite çalışmaları, mühendislik projeleri, yatırım ile ilgili başlangıç eğitimlerini kapsıyor. Know-how, imtiyaz, linans, patent ücreti ve benzeri harcamalar destek kapsamında olmayacak. Banka doğrudan hizmet verebilecek veya danışmanlık hizmeti satın alabilecek. Danışmanlık hizmeti bedeli bankaca karşılanacak. Yatırım yeri tahsisi desteği, yatırım maliyetinin düşürmek amacıyla, bina yapımı desteğine konu yatırımlar, üretim tesisini taşıyan yatırımcılar, çağrı merkezi yatırımları, veri merkezi yatırımları, büyük ölçekli yatırımlar uygulanıyor. Bina yapımı desteği, yatırım yeri temin edilen imalat sanayii yatırımları ve çağrı merkezi yatırımları için veriliyor. OSB parseli, arsası kendisine ait imalat sanayii yatırımcıları da mülkiyeti yatırım izleme koordinasyon başkanlıkları veya il özel idarelerine devretmek kaydıyla bu destekten faydalanabilecek. Destek 20 bin metrekare ve 10 milyon TL üst sınırı ile uygulanacak, kalanı öz kaynakla karşılanacak. Bina, yatırımcıya rayiç kira bedelinin yüzde 10'u üzerinde kiralanacak. Mülkiyet, taahhütlerin asgari 15 yıl yerine getirilmesi halinde yatırımcıya devredilecek. Devir bedeli, binanın tamamlandığı andaki nominal değeri üzerinden tahsis edilecek.
Faizsiz yatırım kredisi desteği kapsamında yatırımcıları sıfır faizli yatırım kredisi kullandırılacak. Kredinin vadesi, 2 yıl anapara ödemesiz dönem dahil 6 yıl, yerli makine teçhizat veya yerli patente dayalı teknoloji kullanımında 3 yıl anapara ödemesiz dönem dahil 10 yıl, kredinin limiti bina kredilerinde 10 yıl milyon TL olacak. Krediye konu yatırımın asgari yüzde 30'u özkaynaklardan karşılanacak. Kullanılmış makine-teçhizata kredi kullandırılmayacak.

İŞLETME BAŞINA 1 MİLYON TL'YE KADAR NAKDİ DESTEK VERİLECEK
Faiz indirimli işletme kredisi desteği kapsamında Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş.'nin işletme kredilerinde uyguladığı cari faiz oranından yüzde 50 indirim yapılacak. Kredinin vadesi, 1 yıl anapara ödemesiz dönem dahil 4 yıl, yerli makine-teçhizat veya yerli patente dayalı teknoloji kullanımında 2 yıl anapara ödemesiz dönem dahil 5 yıl olacak.
Üretim tesisi taşıma desteği, üretim tesisini program kapsamındaki illere taşıyacak yatırımcılara yönelik uygulanacak. 2 yıl içinde taşımak ve asgari 200 kişilik istihdam oluşturma kaydıyla işletme başına 1 milyon TL'ye kadar nakdi destek verilecek. Tesisini taşıyan yatırımcıların yatırımları yeni yatırım kabul edilecek, taşındığı bölgenin istihdama yönelik teşviklerinden yararlandırılacak. Yatırımcılara, bina ve yeni makine-teçhizat yatırımları için faizsiz yatırım kredisi desteği ve faiz indirimli işletme kredisi desteği verilebilecek.
Çağrı merkezi yatırımı desteğinin uygulanmasında, asgari 200 kişi istihdam ve hizmet sözleşmesi yapmış olma şartı aranacak. Atıl kamu binaları tahsil edilebilecek. Fiber iletişim altyapısı desteği sağlanacak. Kurulum aşamasında personel eğitim desteği verilebilecek (Personel başına en fazla 2 bin 500). Yatırım yeri tahsisi desteği ve bina yapımı desteğinden faydalanılabilecek (Üst limit 4 bin TL). Yatırım yeri ve bina mülkiyeti YİKOB veya il özel idaresinde olacak. Makine-teçhizat, yazılım-donanım için faizsiz yatırım kredisi desteği sağlanabilecek.
Veri merkezi yatırım ve enerji desteği, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın olumlu görüşü üzerine, asgari 5 bin metrekare beyaz alana sahip, TIER-3 veya üstü standartta hizmet verecek veri merkezleri için, elektrik enerjisi maliyetlerinin KDV hariç yüzde 30'u karşılanacak. Yatırım yeri tahsisi desteği ile bina, makine-teçhizat ve yazılım-donanım için faizsiz yatırım kredisi desteği verilecek.

KOMİTE KARARINA TABİ OLAN YATIRIM KONULARI
Değerlendirilmesi komite kararına tabi olan yatırım konuları arasında, un, irmik (makarna imalatı ile entegre irmik yatırımları ve mısır yatırımları hariç), nişasta ve nişasta bazlı şeker, küp şeker, entegre olmayan et, süt ve kanatlı işleme ile bunlarla entegre olmayan yem üretimi yatırımları, 5 ton-gün ve altında üretim kapasitesine sahip süt işleme yatırımları, tuğla ve kiremit üretimine yönelik modernizasyon cinsi dışındaki yatırımlar, kütlü pamuk işleme yatırımları. İplik ve dokuma (yün ipliği, 15 milyon Türk lirasının üzerindeki iplik yatırımları, 5 milyon Türk lirasının üzerindeki dokuma yatırımları, akıllı ve çok fonksiyonlu teknik tekstil, halı, tafting, dokunmamış-örülmemiş kumaş ve çuval üretimine yönelik yatırımlar hariç), konularında modernizasyon yatırımları dışındaki yatırımlar, demir çelik ürünlerinin üretimine yönelik yatırımlar, sentetik elyaf veya sentetik ipliğin ekstrüzyon yöntemiyle üretimine yönelik modernizasyon cinsi dışındaki yatırımlar yer alıyor.
Programa ilişkin başvurular yarın itibarıyla başlıyor.



Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Aysel nine 7 aydır kayıp
Eşref Kolçak'a 90. yaş günü sürprizi
Serbest piyasada altın fiyatları
Gaffar Okkan kabri başında anıldı
Cazibe Merkezleri Programı ile ilgili bilinmesi gerekenler
İşte CIA'in yeni başkanı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Astana zirvesinden ilk sonuç sızdı: Halep'ten çekil çağrısı
Astana zirvesinden ilk sonuç sızdı: Halep'ten çekil çağrısı
Hollanda Başkanı'ndan Müslümanlara ülkeyi terkedin mesajı!
Hollanda Başkanı'ndan Müslümanlara ülkeyi terkedin mesajı!
Diyarbakır'a yeni belediye otobüsleri alındı
Diyarbakır'a yeni belediye otobüsleri alındı
Oyunu açıklayan ilk yazar belli oldu!
Oyunu açıklayan ilk yazar belli oldu!
Alanyaspor-Beşiktaş maçı geniş özeti
Alanyaspor-Beşiktaş maçı geniş özeti
Erdoğan'ın eleştirdiği kaymakamın görev yeri değişti
Erdoğan'ın eleştirdiği kaymakamın görev yeri değişti
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Aysel nine 7 aydır kayıp
Aysel nine 7 aydır kayıp
Eşref Kolçak'a 90. yaş günü sürprizi
Eşref Kolçak'a 90. yaş günü sürprizi
Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada altın fiyatları
Gaffar Okkan kabri başında anıldı
Gaffar Okkan kabri başında anıldı
Cazibe Merkezleri Programı ile ilgili bilinmesi gerekenler
Cazibe Merkezleri Programı ile ilgili bilinmesi gerekenler
İşte CIA'in yeni başkanı
İşte CIA'in yeni başkanı
TIR'da uyuyan 2 İranlı zehirlenerek öldü
TIR'da uyuyan 2 İranlı zehirlenerek öldü
Astana'dan flaş ateşkes kararı!
Astana'dan flaş ateşkes kararı!
Uzmanlar uyarıyor: Her gün tartılmayın
Uzmanlar uyarıyor: Her gün tartılmayın
Isparta'da soba faciası: 2 ölü
Isparta'da soba faciası: 2 ölü
Cazibe Merkezleri Programının detaylarını açıkladı
Cazibe Merkezleri Programının detaylarını açıkladı
42 gün aradan sonra yeniden başladı!
42 gün aradan sonra yeniden başladı!

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English