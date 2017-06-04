Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Çaykur Rizespor Süper Lig'e veda etti
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Çaykur Rizespor Süper Lig'e veda etti

Spor Toto Süper Lig'in 34. hafta karşılaşmasında kümede kalma mücadelesi veren Çaykur Rizespor, evinde konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor'u penaltı golüyle 1-0 mağlup etse de Bursaspor'un Trabzonspor'u mağlup etmesinden dolayı küme düşen son takım oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 34. hafta karşılaşmasında kümede kalma mücadelesi veren Çaykur Rizespor, evinde konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor'u penaltı golüyle 1-0 mağlup etse de Bursaspor'un Trabzonspor'u mağlup etmesinden dolayı küme düşen son takım oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR
3. dakikada sağ kanattan Süleyman Koç'un kullandığı kornerde top Edonwonyi'nin önünde kaldı. Edonwonyi'nin vuruşunda top üst direkten geri geldi.
6. dakikada yine sağ kanattan Süleyman'ın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde bulunan Petrucci topa yükselerek kafa vurdu top kaleci Haydar'da kaldı.
vermiyor.
17. dakikada gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında sol çaprazdan ceza sahasına giren Nsakala'nın yerden vuruşunda top kaleci Gökhan'da kaldı.
38. dakikada konuk ekip Alanyaspor'da Efecan'ın ara pasında topu önünde bulan Emre Akbaba, topu yerden kaleye göndermek istedi ancak kaleci Gökhan gole izin vermedi.
45+1. dakikada Birol'un ceza sahası içinde Kweuke'ye yaptığı hareket sonrasında hakem Alper Ulusoy penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Süleyman Koç topu ağlara gönderdi. 1-0
58. dakikada konuk ekipte Gassama'nın ceza yayı üzerinden vurduğu şutta top kaleci Gökhan'ın kucağında kaldı.
71. dakikada konuk ekip Alanyaspor baskısını arttırırken Efecan'ın sol kanattan ceza sahasına çevirdiği topa penaltı noktası üzerinden vuran Nsakala'nın şutu savunmadan döndü.
81. dakikada Alanyasporlu futbolcu Emre Akbaba'nın ceza sahasına girmeden sol çaprazdan vurduğu sert şutunda top yan ağlarda kaldı.
86. dakikada ev sahibi ekipte Jantscher'in sağdan yaptığı ortada Kweuke arka direkte kafayı vurdu fakat top yandan auta gitti.

---KÜNYE---
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Alper Ulusoy xxx, Ceyhun Sesigüzel xxx, Volkan Narinç xxx
Çaykur Rizespor: Gökhan xxx, Orhan xxx, Saadane xxx, Robin xx, Oğulcan xx, Petrucci xx, Recep xx (Atiyah dk 85 ?), Oğuz Han xx, Süleyman xx (Igiebor dk. 77 xx), Edomwonyi xx (Janster dk. 64 xx), Kweuke xx
Yedekler: Diallo, Tuszynski, Özgür, Furkan
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Aytemiz Alanyaspor: Haydar x, Gassama xx, Omeruo x (Taha dk. 46 xx), Birol xx, Berkan xx (Cenk Ahmet dk. 73 x), Sackey xx, Emre Nefiz xx (Guerrier dk. 73 x), Emre Akbaba xx, Nsakala xx, Efecan xx, Santos xx
Yedekler: Zlamal, Lazic, Landel
Teknik Direktör: Safet Susic
Gol: Süleyman (dk. 45+1 pen) (Çaykur Rizespor)
Sarı Kartlar: Robin, Edomwonyi (Çaykur Rizespor)
(Hasan Fehmi Demir / İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Şampiyon kupasına kavuştu
'O Fenerbahçe başkanıysa ben de Bursaspor başkanıyım'
Bursasporlu taraftarların ligde kalma sevinci
5 katlı bina alevlere teslim oldu
Süper Lig'de 2016-07 sezonu sona erdi
Igor Tudor: Kısa süre içinde yeni isimleri göreceksiniz
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Boğaz'da feci kaza! İki kişinin bacakları koptu
Boğaz'da feci kaza! İki kişinin bacakları koptu
Aykut Kocaman Fenerbahçe'de!
Aykut Kocaman Fenerbahçe'de!
Londra'da 3 ayrı terör saldırısı birden!
Londra'da 3 ayrı terör saldırısı birden!
İkiyaka dağlarında teröristlerin silah deposu bulundu
İkiyaka dağlarında teröristlerin silah deposu bulundu
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun skandal 'Gezi' mesajına tepki
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun skandal 'Gezi' mesajına tepki
Bakan Yılmaz açıkladı! Zorunlu eğitim süresi uzuyor
Bakan Yılmaz açıkladı! Zorunlu eğitim süresi uzuyor
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Şampiyon kupasına kavuştu
Şampiyon kupasına kavuştu
'O Fenerbahçe başkanıysa ben de Bursaspor başkanıyım'
'O Fenerbahçe başkanıysa ben de Bursaspor başkanıyım'
Bursasporlu taraftarların ligde kalma sevinci
Bursasporlu taraftarların ligde kalma sevinci
5 katlı bina alevlere teslim oldu
5 katlı bina alevlere teslim oldu
Süper Lig'de 2016-07 sezonu sona erdi
Süper Lig'de 2016-07 sezonu sona erdi
Igor Tudor: Kısa süre içinde yeni isimleri göreceksiniz
Igor Tudor: Kısa süre içinde yeni isimleri göreceksiniz
Aykut Kocaman: Fenerbahçe'de eksik olan kupalar var
Aykut Kocaman: Fenerbahçe'de eksik olan kupalar var
Karaman: Bu şehir bu günü unutmaz
Karaman: Bu şehir bu günü unutmaz
Advocaat: Şampiyonluk için yeterli değildik
Advocaat: Şampiyonluk için yeterli değildik
Hamzaoğlu: Tüm takımları tebrik ediyorum
Hamzaoğlu: Tüm takımları tebrik ediyorum
Podolski ve Bruma tribüne girdi
Podolski ve Bruma tribüne girdi
Freni kilitlenen kamyona otomobil çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
Freni kilitlenen kamyona otomobil çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English