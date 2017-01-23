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Çaykur Rizespor seri peşinde
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Çaykur Rizespor seri peşinde

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, düşme potasından çıkmak için seri galibiyetler almak zorunda olduklarını söyledi.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, düşme potasından çıkmak için seri galibiyetler almak zorunda olduklarını söyledi.
Devre arasından sonra ardı ardına iki maçını da deplasmanda oynayan Çaykur Rizespor, mağlup ayrıldığı Konyaspor maçı sonra Rize'ye gelerek ikinci devrenin ilk idmanına çıktı. Çaykur Rizespor Tesisleri'nde çarşamba günü Kasımpaşa ile oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası maçı ile hafta sonu ligde karşılaşacakları Kardemir Karabükspor hazırlıklarına tüm takım oyuncuları katıldı. Hafif sakatlığı bulunan Jakop takım arkadaşlarından ayrı olarak düz koşu yaptı. Yeni transferlerden Süleyman'ın da takıma katıldığı gözlendi.

KWEUKE'DEN KALKAVAN'A TEŞEKKÜR
İdman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kamerunlu tecrübeli golcü Kweuke, Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı Metin Kalkavan'ın hakkında söylediği 'en iyi transferimiz' şeklindeki sözlerini değerlendirerek, "Başkanıma teşekkür ediyorum. Öyle dediyse bir bildiği vardır. Her geçen maç kendimi biraz daha iyi hissediyorum. Elimden gelenin en iyisini sahaya yansıtarak takım arkadaşlarıma yardımcı olma çalışıyorum"ifadelerini kullandı.
Leonard Kweuke, ayrıca trafik kazası geçirip ağır yaralanan eşinin şuan sağlık durumunun iyi olduğunu, bir ay sonra da Rize'ye yanına geleceğini söyledi.
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, düşme potasından çıkman için seri yakalamak istediklerini dile getirerek, "Önümüzde evimizde ve deplasmanda oynayacağımız önemli iki maç var. Ligde puan sıralaması çok enteresan. Konya'da galip gelseydik, bu iki maçtan birisinden de galibiyet ile ayrılsaydık kendimizi ilk 10 arasında bulabilirdik. Biz bir seri yakalamaz zorundayız. Bu seriyi yakaladığımız zaman aşağıdaki takımlardan uzaklaşma şansımız olacak. Biz bunu söylerken aşağıda yer alan diğer takımların da aynı şeyi düşündüğünü biliyoruz" diye konuştu.

KUPADA LİDER OLACAK
Karaman, çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası'nda karşılaşacakları Kaşımpaşa maçından galip gelip lider olmak istediklerini belirterek, "Araya bir de kupa girdi. Kupa maçlarını da son derece başarılı bir şekilde getirdik. Oynayacağımız Kasımpaşa maçı ile lider kapatıp önümüze bakmak istiyoruz" dedi.

İKİ FUTBOLCU İKİ GÜNDE ALINACAK
Karaman, iki gün içerisinde çok istediği iki transferi gerçekleştirmek istediklerini kaydederek, "Transferler ile ilgili hep anı şeyleri konuşuyoruz. Başkanımız Metin Kalkavan ile de görüştüm. Ben Bruno ve El Hasani'yi çok istemiştim. Olmadı. Benim özellikle üzerinde durduğum iki futbolcu var. Yoksa kulübün çok rahatlıkla alabileceği çok sayıda isim geliyor. Alınan ve gider futbolculara baktığımız zaman oynamayacak oyuncuyu da almak istemiyoruz. İki gün içerisinde bu işi bitirmek istiyoruz" şeklinde konuştu.
(Göktürk Fırat / İHA)


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