Çaykur Rizespor Galatasaray maçı CANLI YAYIN

Süper Lig'in 21. haftasında birçok yıldızından yoksun olan Galatasaray, Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşıyor.

ÇAYKUR RİZESPOR - GALATASARAY

STAT: Yeni Rize Şehir

SAAT: 19.00

HAKEM: Halis Özkahya

YAYIN: beIN SPORTS 1

SAKATLAR: Serdar Aziz, Sneijder, Eren, Carole (G.Saray)

CEZALI: Kweuke (Ç.Rize)

ÇAYKUR RİZESPOR: 0 - 1 :GALATASARAY

Devre Arası: İlk yarıda son düdük çaldı. Galatasaray soyunma odasına 1-0 önde gidiyor.

45+1. dakika: Topun hakimiyeti bu dakikalarda Galatasaray'da. Sarı - kırmızılı futbolcular kendi aralarında pas yapıyor.

45. dakika: İlk yarının sonuna en az 1 dakika ilave edildi.

44. dakika: İlk yarının son dakikalarında Galatasaraylı futbolcular kendi aralarında pas yapıyor.

43. dakika: Rizespor'da zorunlu bir değişiklik yaşandı. Sakatlanan Ümit yerini Ali Yacoubi'ye bıraktı.

42. dakika: Rizespor'da Ali Yacoubi oyuna girmek için hazırlık yapmaya başladı.

41. dakika: Rizespor'da Ümit kendini yere bıraktı. Ümit kenara beni değiştirin işareti yaptı.

40. dakika: İki takım da bu dakikalarda çok kolay pas hatası yaptığı için organize bir atak geliştiremediler.

39. dakika: Topla oynama oranları: Rizespor %35 Galatasaray %65

38. dakika: Gelişen Galatasaray atağında sağ kanatta topla buluşan Sabri içeriye doğru kat ettikten sonra Podolski'yle ver-kaç yaptı. Sabri sonrasında ceza sahasından vuruşunu yaptı ancak onun vuruşu farklı şekilde dışarıya gitti.

36. dakika: Davide Petrucci sol kanattan hareketlenen Ismail'i topla buluşturmak istedi ancak Sabri zamanında araya girerek kafayla topu kalecisine kazandırdı.

35. dakika: Gelişen Galatasaray atağında Linnes'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Josue aşırtma bir vuruşla topu ağlara göndermek istedi ancak onun vuruşunda top üstten dışarıya gitti.

34. dakika: Galatasaraylı futbolcular bu dakikalarda kendi aralarında pas yapıyor.

32. dakika: Rizespor bu dakikalarda beraberlik golü için baskı kurmaya çalışıyor.

31. dakika: Rizespor tehlikeli geldi. Recep rakiplerinden sıyrıldıktan sonra ceza sahasındaki Ahmet'i topla buluşturdu. Ahmet Linnes'ten sıyrıldıktan sonra vuruşunu yaptı. Onun şutunda top üstten dışarıya gitti.

30. dakika: Rizespor etkili geldi. Bright Edomwonyi ceza sahasında topla buluştuktan sonra Chedjou'dan sıyrılıp şutunu çekmek istedi ancak Chedjou ona izin vermedi tehlikeyi önledi.

29. dakika: Gelişen Rizespor atağında Ahmet İlhan'ın sağ kanattan yaptığı orta kaleye yöneldi ancak kaleci Muslera hata yapmadı ve topu kontrol etti.

28. dakika: Gelişen Galatasaray atağında ceza sahasında topla buluşan Rodrigues Podolski'yi topla buluşturmak istedi ancak savunma zamanında araya girerek tehlikeyi önledi.

27. dakika: Özgür'ün kullandığı serbest vuruşta Chedjou topu karşıladı.

26. dakika: Hava topu mücadelesinde Chedjou Bright Edomwonyi'ye faul yaptı. Rizespor sol kanattan serbest vuruş kullanacak.

25. dakika: Rizesporlu futbolcular bu dakikalarda kendi aralarında pas yapıyor.

24. dakika: Rizespor oyuna yeniden başladı.

23. dakika: GOL! Gelişen Galatasaray atağında Yasin'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Josue arka direğe ortasını yaptı. Onun ortasında Podolski sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

22. dakika: Bright Edomwonyi Semih'ten sıyrılmak isterken top Semih'in eline çarptı. Rizespor tehlikeli olabilecek bir bölgeden serbest vuruş kullanacak. Mehmet'in kullandığı serbest vuruşta savunma topu karşıladı. Sonrasında sol kanatta topla buluşan Özgür'ün ortası Muslera'da kaldı.

21. dakika: Gelişen Galatasaray atağında Josue sol kanattan ceza sahasına giren Linnes'i topla buluşturmak istedi ancak topun şiddetini iyi ayarlayamadı ve top dışarıya gitti.

20. dakika: Galatasaray bu dakikalarda baskı kurmaya çalışıyor.

19. dakika: Rodrigues sol kanattan orta yapmak isterken Mehmet araya girdi ve top dışarıya gitti. Konuk takım korner kullanacak. Selçuk'un sol kanattan kullandığı kornerde savunma topu uzaklaştırdı.

18. dakika: Rizespor tehlikeli geldi. Bright Edomwonyi sağ kanattan ceza sahasına girdikten sonra Semih'ten sıyrıldı ve pasını geriden gelen Jakob Jantscher'e vermek istedi ancak topun hızını iyi ayarlayamayınca savunma araya girdi.

17. dakika: Gelişen Galatasaray atağında Selçuk sağ kanatta hareketlenen Sabri'yi topla buluşturmak istedi ancak Sabri topu oyun alanında kontrol edemedi.

16. dakika: Gelişen Rizespor atağında Mehmet sağ kanatta topu aldıktan sonra önünde hareketlenen Jakob Jantscher'i düşündü ancak topun şiddetini iyi ayarlayamadı ve top kaleci Muslera'da kaldı.

14. dakika: Podolski'nin müdahalesiyle yerde kalan İsmail sakatlık geçiriyor. Sağlık görevlileri oyun alanında. Selçuk'un sol kanattan kullandığı kornerde top kaleci Diallo'da kaldı.

13. dakika: Linnes sol kanattan orta yapmak isterken Ümit araya girdi ve top dışarıya gitti. Galatasaray korner kullanacak. Galatasaray korner kullanmadan önce ceza sahasında İsmail'e faul yapan Podolski sarı kart gördü.

12. dakika: Galatasaraylı futbolcular bu dakikalarda kendi aralarında pas yapıyor.

11. dakika: Sabri sağ kanatta topu aldıktan sonra önünde hareketlenen Yasin'i topla buluşturmak istedi ancak Ümit zamanında araya girdi ve tehlikeyi önledi.

10. dakika: Jakob Jantscher'in kullandığı serbest vuruşta Semih topu karşıladı. Sonrasında gelişen Galatasaray atağında Özgür'ün kalecisine pasında Yasin araya girmek istedi ancak Davide Petrucci zamanında araya girerek Yasin'in topu almasına engel oldu.

9. dakika: Bright Edomwonyi de Jong'tan sıyrılmak isterken yerde kaldı. Rizespor tehlikeli olabilecek bir bölgeden serbest vuruş kullanacak.

8. dakika: Selçuk serbest vuruşu paslaşarak kullandıktan sonra sol kanatta topla buluşan Linnes ceza sahasına girdikten sonra geriden gelen Podolski'ye pasını verdi. Podolski'nin şutunda top üstten dışarıya gitti.

7. dakika: Podolski Ümit'in müdahalesiyle yerde kaldı. Bu kez Galatasaray orta sahadan serbest vuruş kullanacak.

6. dakika: Özgür serbest vuruşu paslaşarak kullandıktan sonra topu alan Ümit ilerde hareketlenen Bright Edomwonyi'yi topla buluşturmak istedi ancak Galatasaray savunması topu karşıladı.

5. dakika: Bright Edomwonyi bu kez Semih'ten sıyrılmak isterken yerde kaldı. Rizespor bir kez daha orta sahadan serbest vuruş kullanacak.

4. dakika: Bright Edomwonyi Chedjou'dan sıyrılmak isterken yerde kaldı. Ev sahibi takım orta sahadan serbest vuruş kullanacak. Özgür serbest vuruşu paslaşarak kullandıktan sonra sağ kanatta topla buluşan Mehmet ortasını yaptı. Onun ortasını savunmada Linnes karşıladı.

3. dakika: Podolski sol kanatta hareketlenen Rodrigues'i topla buluşturmak istedi ancak Mehmet zamanında araya girerek topun Rodrigues'e gelmesine engel oldu.

2. dakika: İlk dakikalarda topun hakimiyeti Galatasaray'da. Sarı - kırmızılı oyuncular kendi aralarında pas yapıyor.

1. dakika: Karşılaşmada ilk düdük çaldı. İki takıma da başarılar. Gelişen Galatasaray atağında Joseu sol kanattan ceza sahasına girmek isterken savunma araya girdi ve tehlikeyi önledi.

Maçtan Önce: Takımlar seremoni için sahaya çıkıyor. Rize'de İstiklal Marşımız...

ÇAYKUR RİZESPOR: Diallo, Godfrey, Petrucci, Jantsch, Mehmet, Recep, Edomwonyi, İsmail, Özgür, Ahmet, Ümit

TEKNİK DİREKTÖR: Hikmet Karaman

GALATASARAY: Muslera, Sabri, Semih, Chedjou, Linnes, Selçuk, De Jong, Yasin, Josue, Rodrigues, Podolski

TEKNİK DİREKTÖR: Igor Tudor