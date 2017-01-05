05.01.2017 19:11 Çaykur Rizespor: 1 - Manisa BBSK: 0

Manisa Büyükşehir Belediyespor Antalya kampında ikinci hazırlık maçını Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor ile oynadı. Güçlü rakibi karşısında ilk yarının son bölümü ve ikinci yarıda başa baş mücadele eden Manisa Büyükşehir Belediyespor yakaladığı pozisyonları gole çeviremedi. Çaykur Rizespor 26. dakikada Recep'in golüyle sahadan 1-0 galibiyetle ayrıldı. Manisa Büyükşehir Belediyespor Antalya kampında ikinci hazırlık maçını Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor ile oynadı. Güçlü rakibi karşısında ilk yarının son bölümü ve ikinci yarıda başa baş mücadele eden Manisa Büyükşehir Belediyespor yakaladığı pozisyonları gole çeviremedi. Çaykur Rizespor 26. dakikada Recep'in golüyle sahadan 1-0 galibiyetle ayrıldı.



Antalya'da hazırlık maçlarına devam eden Manisa Büyükşehir Belediyespor, Hüseyin Aygün Futbol Sahası'nda daha önce Ziraat Türkiye Kupası'nda Manisa'da konuk ettiği Çaykur Rizespor ile karşılaştı. Mücadeleyi kampı ziyaret eden Yönetim Kurulu Üyeleri Ersoy Arslan, Tolga Tunç Çalışkan, Metin Memiş ve Haşim Elmalı'da izledi.



Maçın ilk bölümünde Çaykur Rizespor tecrübeli oyuncularının da etkisiyle oyunun kontrolünü elinde tutarken, 26. dakikada Recep'in golüyle öne geçti. Manisa Büyükşehir Belediyespor ise ilk yarının son bölümünde Ali ve Alper ile iki net fırsattan yararlanamadı. Maçın ilk yarısı Çaykur Rizespor'un 1-0 üstünlüğü ile geçildi. İkinci yarıda iki takımda başa baş mücadele etti. Manisa Büyükşehir Belediyespor güçlü rakibi karşısında ilk yarıya oranla topla daha fazla oynasa da pozisyon üretmekte zorlandı. Çaykur Rizespor ise ikinci yarıda Kweuke ve Ahmet İlhan ile iki net fırsattan yararlanamadı. Karşılaşma ilk yarıda Recep'in attığı golle Çaykur Rizespor'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

