ÇAYKUR dekar başına çay alım kotasını açıkladı

ÇAYKUR Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu, 2017 yaş çay sezonu birinci sürgününde dekar başı yaş çay alım kotasını 400 kilogram olarak belirlediklerini söyledi. Sütlüoğlu, ayrıca Varlık Fonu'na devredilen kurumun 'özelleştirilecek, Katarlılar'a satıldı ve mal varlığı teminat gösterildi' yönünde gündeme getirilen iddiaların gerçekçi olmadığını belirtti.

ÇAYKUR Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu, 2017 yaş çay sezonu birinci sürgününde dekar başı yaş çay alım kotasını 400 kilogram olarak belirlediklerini söyledi. Sütlüoğlu, ayrıca Varlık Fonu'na devredilen kurumun 'özelleştirilecek, Katarlılar'a satıldı ve mal varlığı teminat gösterildi' yönünde gündeme getirilen iddiaların gerçekçi olmadığını belirtti.

ÇAYKUR Genel Müdürlüğü'nde bugün bir basın toplantısı düzenleyen Sütlüoğlu, 2017 yılı yaş çay kampanyasına yönelik açıklamalarda bulundu.



BEYAZ ÇAY TOMURCUĞUNUN KİLOGRAM FİYATI 500 TL OLARAK BELİRLENDİ"

Yaş çay kampanyasını açtıklarını ve birinci sürgün döneminde üretici kotasını dekara 400 kilogram olarak belirlediklerini ifade eden Sütlüoğlu, "Üreticiyi korumayı amaçladık. Eğer özel sektör vatandaşı mağdur edecek politika izlerse yine kota artırımı ile müdahale edebiliriz. Randevulu çay alımı bu yılda sürdürülecek. Bu yıl beyaz çay üretimine ağırlık vereceğiz. Beyaz çay üretim miktarımız biraz düştü. Üreticilerimizden tarlaya girerek beyaz çay tomurcuğu toplamalarını istiyoruz. Bu yıl bir kilo yaş beyaz çay tomurcuğunun kilo fiyatını 500 lira olarak belirledik...Bu üretici için iyi bir ek gelir olacak. Beyaz çaydan kanser ilacı yapma için çalışmalarımızı Japonya ile birlikte ortaklaşa sürüyor. Bu konuda önemli gelişmeler var ve yakında çok güzel haberleri kamuoyu ile paylaşacağız" ifadelerini kullandı.

Şuana kadar 18 ton yaş çay alımı yapıldığını kaydeden Sütlüoğlu, mevsimin yağışlı ve soğuk olması nedeni ile sezonun geç açıldığını belirterek "Fabrikalarımız çalışır vaziyette, hazır durumdadır, hiçbir sıkıntı yoktur" dedi.

Sütlüoğlu, yaş çay alım fiyatının ise ne zaman açıklanacağı ile ilgili bir şey söylemesinin mümkün olmadığını, önümüzdeki günlerde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik'in Rize'ye gelerek yaş çay taban fiyatını açıklayacağını ancak geliş tarihinin henüz netleşmediğini belirtti.



"VARLIK FONU İLE ÇAYKUR DAHA KORUNAKLI HALE GELDİ"

ÇAYKUR'un Varlık Fonu'na devredilmesinin özelleştirileceği anlamına gelmediğini ifade eden Sütlüoğlu, şunları söyledi:

"ÇAYKUR daha önce özelleştirmeye yakın bir kurumdu. Ama bu olmadı. Cumhurbaşkanımız da bunu istemedi. ÇAYKUR'un sektördeki lokomotif görevini sürdürmesini istedi. Varlık Fonu ile ÇAYKUR daha korunaklı hale geldi. 'ÇAYKUR Katarlılar'a satıldı, ipotek verildi' gibi iddialar gündeme getirildi. Biri rüyasında bir şey görüyor, sabah kalkıp ortaya kuyruklu yalan atıyor. ÇAYKUR bakkal dükkanımıdır Katarlılar'a satılacak. ÇAYKUR'un satılması da mal varlığının teminat olarak verilmesi de yalandır. Mantıksız, tutarsız yalanlar ortaya atılıyor. Hiçte utanmadan yalan söylemeye devam ediyorlar. Hemşehrilerimiz bu tür yalanlara inanmasınlar, yok saysınlar. Bu tür yalanlarla onlar siyasette pirim yapmaya çalışıyor, olabilirler. Milleti ürkütmekle, milletin kafasını karıştırmaktan ne anlıyorsunuz? Milleti üzmekle vicdanınız sızlamıyor mu?."

Sütlüoğlu, ÇAYKUR'un Varlık Fonu'na devredilmesi ile devler ligine dahil olan kurumun çok önemli avantajlar yakaladığını sözlerine ekledi.

(Bayram Ali Sarı/İHA)