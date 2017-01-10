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Çayeli Bakır İşletmeleri ilk kez karsız bir yıl geçirdi
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Çayeli Bakır İşletmeleri ilk kez karsız bir yıl geçirdi

Ödediği vergi ile kurumlar vergisi dalında Türkiye'de ilk 100 kurum arasında gösterilen, Türkiye'nin en büyük metal madeni Çayeli Bakır İşletmeleri tarihinde ilk kez karsız bir yıl geçirdi.

Ödediği vergi ile kurumlar vergisi dalında Türkiye'de ilk 100 kurum arasında gösterilen, Türkiye'nin en büyük metal madeni Çayeli Bakır İşletmeleri tarihinde ilk kez karsız bir yıl geçirdi.

Türkiye'nin en büyük metal madeni olan Çayeli Bakır İşletmeleri 2016 yılını karsız bir şekilde kapattı. Yıllık 1.3 milyon ton işleme kapasitesi ile Türkiye'nin en büyük metal madeni olan Çayeli Bakır İşletmeleri, yılda ortalama 50 milyon TL'lik ödediği vergi ile yıllardır Rize'de kurumlar alanında vergi rekortmeni olurken Türkiye'de ise vergi sıralamasında Türkiye'nin ilk 100 kuruluşu arasında gösteriliyordu.

Yılı karsız kapattı

Konuyla ilgili açıklama yapan Çayeli Bakır İşletmeleri Genel Müdürü İan Arderson, dünyada maden sektörünün zor günler yaşadığını ifade ederek "Dünya piyasalarında bakır fiyatı taban yapmıştı. Küçük bir yükselme var. Bunun armasını bekliyoruz. Biz harcamalarımızı TL üzerinden yaparak ürettiğimiz bakırı dolar üzerinden sattığımız için doların yükselişi ile kar elde ettiğimiz düşünülebilir. Ama aslında öyle değil. Çünkü, doların artışına bağlı olarak vergi yükümüz de arttı. Neredeyse ucu ucuna zarar etmeden yılı kapattık. Çayeli Bakır İşletmeleri'nin kar elde etmediği ilk yıl oldu. 2017 yılının daha iyi olmasını bekliyoruz. 2017 yılında 1.2 milyon ton ham cevher üretmeyi hedefliyoruz. Çayeli Bakır İşletmeleri rezervlerinin sonuna geliyor ve kapanma aşamasına yaklaşıyor. Madencilikte üretim süreçleri bizim açımızdan daha da zorlaşmaya başlıyor. Dolayısıyla yapacağımız yatırımlar artacak ve ancak gelirler düşecek. Yeraltı madenciliğinde cevherin sonuna yaklaştıkça bu çok normal. Gelirleriniz azalır, maliyetleriniz yükselir" dedi.

2021 yılında faaliyetler duruyor

Anderson, yaptığı açıklamada cevher rezervinin bitmek üzere olduğunu, planlamalarına göre 2021 yılına kadar maden faaliyetlerini tamamlayacaklarını ifade ederek "Metal ve bakır fiyatları biraz yükselirse maden ömrü uzayabilir. Maden ömrü ile metal fiyatları arasında ilişki var. Metal fiyatları düştükçe bizim işleyebileceğimiz karlılık oranı ve mevcut olan rezervin miktarı azalıyor. Fiyatlar artıkça düşük tenorlu cevherleri de işleyebiliyoruz. Maden ruhsat sahamız içerisinde yoğun bir cevher araması yapıldı. Bu kadar arama diğer maden sahalarında yapıldığını düşünmüyoruz. Neredeyse her taşın altına baktık. Ancak yeni rezerv bulamadık. Dolayısıyla mevcut metal fiyatları ve rezerv göz önüne alındığında 2012 yılında madeni kapatacağız" diye konuştu.

Türkiye'nin en büyük metan madeni

1983 yılında kurulan, 1994 yılında faaliyete başlayan maden Kanadalı First Quantum firması tarafından işletiliyor. 600 metre derinliğinde ve 6.5 kilo metre uzunluğundaki madende 550 milyon TL değerinde 11 adet yaşam odası bulunuyor. Tüm çalışanların bulundukları noktalar üzerlerinde personel takip sistemi ile takip ediliyor. Madenden cevherin çıkartıldığı 20 ton'un üzerindeki dev makineler operatörler tarafından uzaktan kumandalar ile yönlendiriliyor. Personelin çökme riski bulunan alanlara girmesi kesinlikle yasak. Tesislerde 1.5 metrenin üzerindeki yüksekliklere güvelik kemerleri ve çelik bağlantı sistemleri olmadan çıkmak yasak.
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