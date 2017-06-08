Çaya düşen yavru köpeği itfaiye kurtardı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde Budaközü Çayına düşen yavru köpek, itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde Budaközü Çayına düşen yavru köpek, itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı.

Çaya düşen ve uzun süre çayda mahsur kalan yavru köpeğin sesini duyan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, köpeği sudan kurtararak bir kutuya koydu. İtfaiyeye haber veren Mehmet Burunkaya, çay kenarında yürürken yavru köpeğin havlama sesini duyduğunu belirterek, "Çaya baktığımda köpeğin mahsur kaldığını gördüm. Hemen itfaiye ekiplerine haber verdim. Onlar da yavru köpeği sudan çıkararak kurtardı. İtfaiyecilere çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

(Serkan Şansever /İHA)