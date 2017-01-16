16.01.2017 15:33 Çay yüklü tır yolcu midibüsü ile çarpıştı: 5 yaralı

Rize'nin Derepazarı ilçesinde çay yüklü tır ile yolcu midibisünün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Rize'nin Derepazarı ilçesinde çay yüklü tır ile yolcu midibisünün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Karadeniz Sahil Yolu Derepazarı ilçesi geçişinde sürücüsü henüz belirlenemeyen Kalkandere Belediyesi'ne ait 53 KA 714 plakalı yolcu midibüsü ile sürücüsü henüz belirlenemeyen 08 K 6235 plakalı çay yüklü tır çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralanırken, yaralılar Rize'deki hastanelerde tedavi altına alındı.

(Göktürk Fırat /İHA)

