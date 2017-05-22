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Çay fiyatlarını nezakete göre belirledi
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Çay fiyatlarını nezakete göre belirledi

Kütahya'da kantin işletmeciliği yapan Emine Yiğit, müşterilerinin çay isteme üsluplarından rahatsız olması üzerine fiyat tarifesini kibarlık derecesine göre yeniden düzenledi.

Kütahya'da kantin işletmeciliği yapan Emine Yiğit, müşterilerinin çay isteme üsluplarından rahatsız olması üzerine fiyat tarifesini kibarlık derecesine göre yeniden düzenledi.
Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) içerisinde kantin işleten Emine Yiğit, "Çay ver, çay getir" gibi emrivaki ve nahoş sözlerden rahatsız olunca ilginç bir çözüme başvurdu. Kantine "Çay ver 2 TL, çay gönder 1.75 TL, çay versene 1,50 TL, çay alabilir miyim 1,25 TL, çay verir misiniz 1 TL, müsaitseniz bir çay alabilir miyim 0,75 kuruş" yazılı bir fiyat listesi asan Yiğit, uygulamadan olumlu sonuçlar aldığını söyledi.
Müşterilerinin artık daha kibar olduğunu ve çay isteme üslubunda değişmeler gözlemlediğini belirten Yiğit, "Bir arkadaşımızın önerisi ile bu fikir aklımıza geldi. Çünkü öyle zamanlar oluyor ki çay isteme tarzından rahatsız olmamak mümkün değil. Bu tarz kabalıklar tuhafıma gidiyor işten soğutuyordu. Herkesin kendisine göre bir mevkisi var. Bu yaşadığımız rahatsızlığı giderme ve mesaj vermek adına böyle bir uygulamayı yaptık. Bu da bayağı tutuldu. Müşterilerimin de hoşuna gidiyor. Oldukça memnunum" diye konuştu
Yiğit'in müşterileri de uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdi ve çay isterken artık daha kibar olmaya özen gösterdiklerini söyledi.

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