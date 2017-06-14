Çavuşoğlu ve Zeybekci Katar'da

Resmi temaslarda bulunmak üzere Katar'a gelen Çavuşoğlu ve Zeybekci, burada Katar Emiri el Sani ile bir araya geldi. Görüntü alınmasının ardından basına kapalı devam eden görüşme yaklaşık bir saat sürdü.

​KATAR KRİZİ

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Mısır ve Yemen, 5 Haziran'da teröre destek vermekle suçladıkları Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu.

Ülkelerinin hava sahasını Katar'a kapatan Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn, Katarlı diplomatların 48 saat içinde ülkelerinden ayrılmasını istemişti. Suudi Arabistan ayrıca Katar'ın tek kara sınırını da kapatmıştı.