Çavuşoğlu ve Akıncı, Cenevre'de siyasi temsilcilerle bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cenevre'deki Kıbrıs Konferansının ardından KKTC'li siyasi temsilcilerle bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cenevre'deki Kıbrıs Konferansının ardından KKTC'li siyasi temsilcilerle bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs Konferansına katılmak üzere gittikleri Cenevre'de, günün sonunda KKTC'deki siyasi parti temsilcileriyle durum değerlendirmesi yapmak üzere akşam yemeğinde bir araya geldi. Yemeğe, konferans nedeniyle Crans-Montana'da bulunan KKTC Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı, DP Genel Başkanı Serdar Denktaş, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, ana muhalefet partisi CTP'nin Genel Başkanı Tufan Erhürman ve CTP Milletvekili Armağan Candan, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit ve TDP Milletvekili Zeki Çeler katıldı.

Bakan Çavuşoğlu, akşam yemeğinde ilk günün durum değerlendirilmesinin yapıldığını bildirdi.

