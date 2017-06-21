Çavuşoğlu Tokyo Camiini ziyaret etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tokyo Camii'nde Türk vatandaşları ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tokyo Camii'nde Türk vatandaşları ile bir araya geldi.

Japonya'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tokyo Camii'sini ziyaret etti. Çavuşoğlu, burada Türk vatandaşlar ve Japonya Müslüman toplumu mensuplarıyla görüştü.

