Çavuşoğlu: Rusya ile S-400 görüşmeleri olumlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya ile yapılan S-400 füze savunma sistemi pazarlıklarının olumlu bir şekilde ilerlediğini açıkladı.

Çavuşoğlu, açıklamayı Lefkoşa'da Kuzey Kıbrıs lideri Mustafa Akıncı ile görüştükten sonra düzenlediği ortak basın toplantısında, konu hakkında sorulan bir soru üzerine yaptı.

Rus devlet teknoloji şirketi Rostech Genel Müdürü Sergey Çemezov da, dün yaptığı açıklamada Rusya ve Türkiye'nin S-400 füze savunma sistemlerinin satışı konusunda görüşmelerde bulunduğunu söylemişti.

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov da, Ankara ile anlaşma imzalanması halinde, Rus hava savunma şirketi Almaz-Antey'in Türkiye için S-400 füze savunma sistemi üretebileceğini ifade etmişti.