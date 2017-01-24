Çavuşoğlu Rus mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri kaynakları, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi yaptığını bildirdi.

Dışişleri kaynakları, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi yaptığını bildirdi.

Dışişleri kaynaklarından alınan bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, devam eden Astana toplantısı hakkında Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

(İlker Turak / İHA)