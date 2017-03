Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Peşmerge'ye Suriye'de görev verilecek' anlayışının doğru olmadığını belirterek, 'Peşmerge'nin görevi Musul operasyonuna katkı vermektir. Önümüzdeki süreçte de DAEŞ'e karşı işbirliğimiz devam edecek' dedi.

Bakan Çavuşoğlu, TBMM Dışişleri Komisyonu üyelerini bilgilendirdikten sonra gazetecilerin sorularını cevapladı. Çavuşoğlu, ABD ve Rusya ile görüşmelerine ilişkin soruya, "ABD ve Rusya ile her gün her düzeyde görüşüyoruz. Gerekli olduğunda da yine telefon diplomasisini işletiyoruz. Yine bu teknik görüşmeleri Rakka operasyonu dahil, burada neler yapılacağını görüşüyoruz. Rusya ile Suriye konusunda görüşüyoruz. Her zeminde görüşmelerimizi sürdürüyoruz, askerler düzeyinde görüşmeler devam ediyor. Biz Lavrov ile tüm süreci koordine ediyoruz. Bu konuda bir sıkıntımız yok" yanıtını verdi.

"Peşmerge'ye Suriye'de görev verilecek" anlayışının doğru olmadığını söyleyen Bakan Çavuşoğlu, "Peşmerge'nin görevi Musul operasyonuna katkı vermektir. Önümüzdeki süreçte de DAEŞ'e karşı işbirliğimiz devam edecek" dedi.



IKYB BAYRAĞI TARTIŞMALARI

Havalimanına çekilen Irak Kürt Bölgesel Yönetimi bayrağı ile ilgili tartışmalara ilişkin olarak ise Çavuşoğlu, "Diplomaside kurallar vardır. Kendi anayasası çerçevesinde bir federal yapı kurulduysa, PKK'ya karşı en önemli müttefikimiz şu andaki yönetimdir. Dolayısıyla PKK'ya yönelik bizim önemli ortak adımlarımız, operasyonlarımız olacak. Ama Irak Anayasası çerçevesinde kurulmuş ve Irak bayrağı ile beraber daha önceki ziyaretlerde de bayrak konulmuştur. Münih'te Sayın Başbakanımız görüşürken üçlü bayrak vardı. Türk bayrağı, Irak bayrağı ve Kürt bölgesel bayrağı. Diplomaside protokol kurallarının işlemesi ayrı bir şey. Burada hiç kimseye pozitif bir ayrımcılık yoktur" diye konuştu.

(Ahmet Umur Öztürk / İHA)