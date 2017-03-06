Çavuşoğlu'nun toplantı yapacağı salon değiştirildi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Hamburg'ta iptal edildiği söylenen toplantı salonunun güvenlik gerekçesiyle yerinin değiştirildiği belirtildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Hamburg'ta iptal edildiği söylenen toplantı salonunun güvenlik gerekçesiyle yerinin değiştirildiği belirtildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yarın Almanya'nın Hamburg kentinde konuşma yapacağı salon, yangın koruması olmadığı gerekçesiyle değiştirildi. İlk olarak toplantının iptal edildiği düşünülmüştü fakat "Plaza Event Center" adlı toplantı salonunun değiştirildiği öğrenildi. Hamburg'un Mitte Belediyesinden bir çalışan, basına verdiği bilgide güvenlik gerekçesi ile salonun yerinin değiştirildiğini söyledi.

