Çavuşoğlu'nun Rotterdam'daki etkinliği neden iptal edildi ?

Rotterdam Belediye Başkanı Ahmed Aboutaleb, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 11 Mart 2017 tarihinde Türkiye'deki referandum hakkında katılacağı etkinlikle ilgili Rotterdam Şehir Konseyi'ne yazdığı mektupta, salon sahibinin mekanın kullanılması için verdiği izni geri çektiğini bildirdi.

Rotterdam Belediye Başkanı Ahmed Aboutaleb, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 11 Mart 2017 tarihinde Türkiye'deki referandum hakkında katılacağı etkinlikle ilgili Rotterdam Şehir Konseyi'ne yazdığı mektupta, salon sahibinin mekanın kullanılması için verdiği izni geri çektiğini bildirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 11 Mart'ta Rotterdam'da Türkiye'deki referandum hakkındaki bir etkinliğe katılacağı haberinin 3 Mart günü Hollanda basınında yer alması üzerine, Hollanda Başbakanı Rutte, aynı gün Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, Türk yetkililerden Bakan Çavuşoğlu'nun Hollanda'ya seçim kampanyası amacıyla geleceği bilgisini aldıklarını, bu konuda işbirliği yapmayacaklarını, Hollanda kamusal alanının diğer ülkelerin siyasi kampanyaları için bir mekan olmadığını ifade etmişti. Hollanda hükümeti ise yaptığı açıklamalarda, Bakan Çavuşoğlu'nun ziyaretinin engellenmesi için bütün yasal alternatifleri değerlendirdiğini kaydetmişti.

8 Mart Çarşamba günü Rotterdam Belediye Başkanı Aboutaleb, Hollanda saatiyle 17.20'de (TSİ 19:20) Rotterdam Şehir Konseyi'ne bir mektup göndererek, Bakan Çavuşoğlu'nun katılacağı toplantının yapılacağı salon sahibinin bugün belediyeye böyle bir toplantı için yer sağlamayacağını bildirdiğini, eğer salon sahibi böyle bir karar almasaydı, Rotterdam şehir yönetimi olarak Türk hükümetinden bir bakanın katılımıyla yapılacak herhangi bir toplantıya Rotterdam sınırları içinde asla izin vermeyeceklerini bildirdi. Aboutaleb, mektupta, belediyenin bu tavrına gerekçe olarak 15 Temmuz sonrası Rotterdam'daki Türk toplumu arasında yaşanan gerginlikleri göstererek Bakan Çavuşoğlu'nun ziyaretinin kutuplaşmaları daha da derinleştireceğini düşündüğünü ifade etti.

Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü kaynaklarından alınan bilgiye göre; Rotterdam Belediye Başkanı Ahmed Aboutaleb'in Rotterdam Şehir Konseyi'ne yazdığı mektubun çevirisi şöyle:

"Şehir Konseyine;

Geçen hafta Türk Bakan'ın Rotterdam'da Türk referandumu için kampanya çalışması yapmayı planladığı öğrenildi. Bu mektupta mevcut durumu sizlere aktarıyorum.

3 Mart 2017 Cuma günü Türk Bakan Çavuşoğlu'nun Türk referandum için Rotterdam'a gelmeyi planladığı ilan edildi. Başbakan, hemen bir Türk Bakanın seçim kampanyası amacıyla buraya gelmesini istenmeyen bir durum olarak nitelendirdi. Belediye Başkanı olarak buna katılıyorum.

Böylesi bir toplantının içeriği hakkında değerlendirmede bulunmak bana düşmez. Ancak şehir yönetimi olarak inanıyorum ki Bakan'ın gelişi kamusal huzura ve güvenliğe direkt bir risk oluşturmaktadır ve kutuplaşmalar ile gerginliğin tırmanmasına sebep olabilir. Başarısız darbe girişimi sonrası Türk toplumu içinde gerginlikler arttı ki bu durumun Rotterdam'ın (Türk) sakinlerinin kendilerini güvende hissetmeleri üzerinde etkileri olmaktadır.

Toplantı Hoogvliet'te bir konferans salonunda 11 Mart 2017'de gerçekleşecekti. Salon sahibi salonunu bu toplantıya açmayacağını bildirdi. Bununla birlikte zaten şehir yönetimi Türk hükümetinden bir Bakanın katılacağı bir toplantıyı söz konusu mekanda veya şehirde herhangi başka bir yerde de olsa kamusal huzur ve güvenlik gerekçesiyle yasaklardı. Uluslararası diplomasiye ve siyasete güveniyor ve Bakanın ziyaretinden vazgeçmesini ümit ediyorum."

(Onur Emre Durak /İHA)