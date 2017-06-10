Çavuşoğlu'ndan Katar'daki askeri üsse ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Şunu özellikle vurgulamak isterim, Katar'da kuracağımız üssün amacı bütün Körfez ülkelerinin güvenlik ve istikrarına katkı yapmaktır' dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Şunu özellikle vurgulamak isterim, Katar'da kuracağımız üssün amacı bütün Körfez ülkelerinin güvenlik ve istikrarına katkı yapmaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bahreyn Dışişleri Bakanı Şeyh Halid bin Ahmed Al Halife'yi Tarabya'daki Huber Köşkü'nde kabulünün ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Al Halife ortak bir basın toplantısı düzenledi. Görüşmede Körfez krizi konusunun konuşulduğunu kaydeden Bakan Çavuşoğlu, "Cumhurbaşkanımız bu hadiseden, krizden dolayı duyduğu üzüntüyü vurgularken özellikle ramazan içinde dinimize, inancımıza ve geleneklerimize maalesef aykırı olan bu üzücü hadisenin bir an önce ramazan bitmeden, bayramdan önce çözülmesi gerektiğini de vurgulamıştır. Türkiye olarak bu sorunun çözülmesi için yapıcı çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Çünkü biz Körfez bölgesinin istikrar ve güvenliğini kendi istikrar ve güvenliğimiz olarak görüyoruz. Körfez bölgesine yönelik tehditleri kendimize yönelik tehdit olarak görüyoruz" dedi.



"TSK'NIN KATAR'DA KONUŞLANDIRILMASI, 2014'TEN YANA DEVAM EDEN BİR SÜRECİN PARÇASI"

Tehditlere karşı birlik ve beraberliğin önemini dile getiren Çavuşoğlu, "Türkiye bölgede kardeşliğin tesisi için bugüne kadar çaba sarf etmiştir. Kardeş ülkeler arasında hiçbir zaman ayrım yapmamıştır. Bölgenin istikrarı ve güvenliği için geçtiğimiz yıllarda Katar'da bir üs kurulmasına karar verilmiştir. Esasen Katar'la geçtiğimiz yıllarda imzalanan bazı anlaşmaların TBMM Genel Kurulu'nda onaylanmaları uzun süredir devam eden hukuki süreci nihayete erdiren rutin bir işlemdir. Oturumda başka ülkelerle imzalanan anlaşmalar da imzalanmıştır. Bu anlaşmalardan basında öne çıkarılan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Katar'da konuşlandırılmasına dair anlaşma 2014'ten bu yana devam eden bir sürecin parçasıdır. Söz edilen anlaşma esasen Aralık 2014 yılında imzalanmış ve Haziran 2015'te yürürlüğe girmiş olan askeri çerçeve anlaşmasının konuşlanmaya ilişkin bölümlerinin uygulanmasını düzenlemektedir" diye konuştu.



"SORUNLARIN, BAYRAMDAN ÖNCE BARIŞÇIL ŞEKİLDE DİYALOG YOLUYLA ÇÖZÜLMESİNİ İSTERİZ"

TBMM Dış İlişkiler Komisyonu'nun Mayıs'ta bu anlaşmaları onaylayıp Genel Kurul'a gönderdiğini söyleyen Bakan Çavuşoğlu, "Şunu özellikle vurgulamak isterim, Katar'da kuracağımız üssün amacı bütün Körfez ülkelerinin güvenlik ve istikrarına katkı yapmaktır. Bu anlaşma herhangi bir Körfez ülkesini de hedef almamaktadır. Bu süreç başladığında da zaten Körfez içinde buna benzer sorunlar da yaşanmamıştır. Sonuç olarak Türkiye olarak Körfez bölgesinde Müslüman ülkeler arasında bu tür sorunların yaşanmamasını arzu ederiz, isteriz. Var olan bu sorunun da özellikle bayramdan önce barışçıl şekilde, diyalog yoluyla çözülmesini isteriz. İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve Başkanı olarak Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bundan sonraki süreçte de kendisine düşen rolü oynamaya devam edecektir ve bu sürece katkı sağlayacaktır" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmedeki tavrının net bir şekilde olduğunu ifade eden Al Halife ise, "Sayın Cumhurbaşkanından bölgedeki bütün tarafların güvenliğini önemseyen gerçekten çok önemli açıklama ve beyanatlarına tanık oldum. Bundan sonraki süreçte meselelerin çözülebilmesi için Katar'ın bir kez daha aynı şekilde davranmamasının garanti altına alınması gerekliliği söyledim. Biz Körfez ülkeleri olarak sayın cumhurbaşkanın biz körfez ülkeleri olarak bizim yanımızda yer almasının önemini arz ettim" diye konuştu.

(Alper Korkmaz / İHA)