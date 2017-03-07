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Çavuşoğlu'ndan Hamburg'da Almanya'ya demokrasi dersi
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Çavuşoğlu'ndan Hamburg'da Almanya'ya demokrasi dersi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hamburg'daki Türk Başkonsolosluğu’nun rezidansında konuşma yaptı.

Hamburg'da konuşan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, sistematik bir engellemeyle karşı karşıya olduklarını söyleyerek, "Engellemeler bağlarımızı koparamaz" dedi.

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ERDOĞAN VE BAHÇELİ'NİN SELAMINI GETİRDİ

Çavuşoğlu katılımcılara, İstanbul ve Antalya'daki buluşmalarda bir araya geldikleri vatandaşların, Başbakan Yıldırım'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Devlet Bahçeli'nin selamını getirdiğini söyledi.

Çavuşoğlu daha büyük mekanda buluşmak, açık havada vatandaşları üşütmek istemediklerini, çevredekileri de sesle rahatsız etmek istemediklerini ancak bunun sorumlusunun, toplantıları engelleyenler olduğunu belirtti.

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"20 YILDIR ÇALIŞAN SALONU ŞİMDİ KAPATTILAR"

Üç görüşme salonunun iptal edildiğini hatırlatan Çavuşoğlu, "20 yıldır çalışan salonu, şimdi kapattılar, bu zamana kadar neredeydiniz Bu sistematik bir engellemedir. Almanya her zaman dost gördüğümüz, dost görmek istemediğimiz bir ülkedir ama Almanya'nın sistematik Türkiye karşıtlığı. Vatandaşlarımıza yaptığı baskı, dostluğumuza yakışmaz." dedi.

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"YANLIŞ UYGULAMALARINIZDAN VAZGEÇİN"

"Bize insan hakları ve demokrasi gibi konularda ders vermeye kalkmayın," diyerek Almanya hükümetine seslenen Çavuşoğlu, isteyen siyasetçilerin Almanya'dan, İsveç'ten gelip Türkiye'deki vatandaşlarıyla buluşabileceğini, bunun demokrasinin gereği olduğunu ifade ederek, "Engellemeler bağlarımızı koparamaz" dedi. Çavuşoğlu Alman hükümetine "Lütfen bu yanlış uygulamalarınızdan vazgeçin. Bizim Almanya'daki seçimlerde hiç baskı yaptığımızı, yönlendirme yaptığımızı gördünüz mü Biz dost bir ülkenin iç siyasetine karışmama prensibi edindik" diye seslendi.

Kendilerinin hiçbir zaman Almanya'nın aleyhine Türk vatandaşlara bir söylemde bulunmadıklarını, aksine entegre olmasını telkin ettiklerini vurguladı.

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"ALMANYA'DA EVET DİYENLER ENGELLENİYOR"

"Almanya'da evet diyenler engelleniyor, hayır diyenlere yardımcı olunuyor." diyen Çavuşoğlu, Avrupa'da yükselen ırkçılığı dikkat çekerek, yarın Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel'le görüşeceğini ve bu durumu dile getireceğini ifade etti.

"ALMANYA'DA RADİKALLEŞEN BİR TÜRK GÖRÜYOR MUSUNUZ"

Türklerin Avrupa'da hiçbir radikalleşme örneği göstermediğini ifade eden Çavuşoğlu, "Almanya'da yaşayan Türklere baktığımız zaman, radikalleşen bir Türk görüyor musunuz? Çünkü bizim dinimiz barış dinidir. O yüzden başta DİTİB olduğu için radikalleşme olmadı." dedi.

"Cumhuriyet gidiyor ama yüzüncü yıla gidiyor," diyen Çavuşoğlu, muhalefetin Atatürk'ten ve cumhuriyetten beslendiğini ancak cumhuriyetin yüzüncü yılı için hiçbir proje ortaya koymadığını savundu.

Çavuşoğlu, kimsenin Erdoğan sevgisini engelleyemeyeceğini sözlerine ekledi.

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