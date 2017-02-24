Çavuşoğlu'ndan çok önemli açıklamalar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'El Bab temizlendikten sonra birçok kişi geri dönecek ve kendi evine, şehrine dönüp hayatını sürdürecek' dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "El Bab temizlendikten sonra birçok kişi geri dönecek ve kendi evine, şehrine dönüp hayatını sürdürecek" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da gazetecilerin Fırat Kalkanı ve El Bab hakkındaki sorularını yanıtladı.

Çavuşoğlu, "Ben inanıyorum ki El Bab temizlendikten sonra birçok kişi geri dönecek ve kendi evine, şehrine dönüp hayatını sürdürecek. Birçok kişi El Bab'a dönecek" dedi.

Rakka operasyonuna değinen Çavuşoğlu, "Rakka operasyonunun planlaması çalışmalarını yapıyoruz. Bu konular değerlendirildi. Her düzeyde Rakka operasyonun kimlerle nasıl yapılacağını değerlendiriyoruz. DEAŞ'ı kolay bir şekilde temizleyebiliriz. Bütün bunları detaylı bir şekilde görüşüyoruz. Planlıyoruz" diye konuştu.



ABD İLE İLİŞKİLER

ABD ile ilişkilere de değinen Çavuşoğlu, "Bizim ABD ile ilişkilerimize baktığımızda Türkiye'nin herhangi bir yanlışı tutumu olmamıştır. Gerek YPG'ye destekleri gerekse FETÖ'nün ele başının Pensilvaya'da yaşaması. Tüm delillere rağmen bırakın iade etmeyi geçici tutuklama talebinin bile uygulanmaması halkımızı zedeledi. Yeni dönemde ilişkilerimizi düzeltebilmek için ABD'nin Türk halkının güvenini kazanması lazım. Yeni yönetimin yaklaşımından memnunuz. Yeni sayfa açma konusunda biz varız ama sadece boş bir sayfa olmaz.Bunun içini doldurmak lazım" ifadelerini kullandı.

