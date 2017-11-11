11.11.2017 16:29 Çavuşoğlu'ndan CHP'ye 'eşcinsel kotası' tepkisi

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Nilüfer Belediyesinin mahalle komitelerinde eşcinsel kotası koymasına ilişkin tartışmaları değerlendirdi. Çavuşoğlu, 'Bursa'mızın kadim ve medeniye şehri olması hasabiyle bu tür tartışmalarla anılması bizi gerçekten çok fazla üzmüştür' dedi. Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Nilüfer Belediyesinin mahalle komitelerinde eşcinsel kotası koymasına ilişkin tartışmaları değerlendirdi. Çavuşoğlu, "Bursa'mızın kadim ve medeniye şehri olması hasabiyle bu tür tartışmalarla anılması bizi gerçekten çok fazla üzmüştür" dedi.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, AK Parti Bursa İl Başkanlığında basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı.

Nilüfer Belediyesi'nin mahalle komitelerinde eşcinsel kotası koymasına yönelik tartışmalara ilişkin soruları cevaplandıran Çavuşoğlu, "Maalesef CHP ve CHP'li belediyenin Bursa'mız ve Nilüfer için çizdiği ufuk ortada. Bursa'mızın kadim ve medeniye şehri olması hasabiyle bu tür tartışmalarla anılması bizi gerçekten çok fazla üzmüştür. Buna kimsenin hakkı yoktur. CHP'lilerin ve CHP'nin Türkiye için medeniyet tasavvuru gelip eşcinsel kotasına eşitlenmiştir. Dolayısıyla hep söylüyoruz; milletin değerlerinden bihaber, milletin hassasiyetlerine dikkat etmeyen CHP'nin bu özellikleri ne kadar bastırmaya çalışsalar da bir yerde bir şekilde kendini gösteriyor. Bursa'mız tarihi ve kültürel anlamda zengin olduğu kadar manevi dinamikleriyle de çok zengin bir şehrimizdir. Emirsultan'ın, Üftade Hazretlerinin, Osmangazi'nin, Orhangazi'nin medfun bulunduğu bu şehirde bu tip tartışmalarla gündeme gelmesi Bursa'mızı ve Bursa'dakileri hemşehrilerimizi çok üzmüştür. Sayın Cumhurbaşkanımız milletimizin dertleriyle dertlenen, değerleriyle sürekli ilgilenen bir lider olarak bu konuda da dün tepkisini dile getirmiştir. Maalesef Adalet Kurultayı yaptıklarında şehitlik makamında içki içip dans etmekten, oynamaktan çekinmeyen PKK ile ilgili konuştuklarında PKK lehine konuşan, FETÖ ile ilgili konuştuklarında FETÖ lehine konuşan bir siyasi partinin, bir ana muhalefetin Türkiye'ye vereceği hiçbir şey yoktur. Ben Türkiye'nin ana muhalefet bakımından düşmüş olduğu bu duruma çok üzülüyorum, yazık diyorum" dedi.



"İNSAN SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ HER ŞEYİN ÖNÜNDE"

Geçtiğimiz günlerde Gürsu ilçesindeki bir tekstil fabrikasında yaşanan ve 5 kişinin hayatını kaybettiği patlamaya ilişkin görevden alınmaların olduğunun hatırlatılması üzerine Çavuşoğlu, "Ben ilk gün de bir açıklama yaptım. Akşam buraya gelirken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız ile görüştüm. Büyük bir titizlikle incelemeler devam ediyor. Savcılık neznindeki soruşturmada iki tutuklama söz konusu oldu. İnceleme neticesinde raporlar ortaya çıktığında sizinle daha detaylı bilgileri paylaşacağız. Bu patlamanın ertesinde Bursa'da da iki görevden alma söz konusu oldu. İnsan sağlığı ve iş güvenliği her şeyin önünde gelir. Bizim bakış açımız budur. Görevinde ihmali olduğunu düşündüklerimiz varsa mutlaka onlarla ilgili de bakanlığımız gereken tedbirleri alacak ve gerekli tasarruflarda bulunacaktır" diye konuştu.

(Mesut Alan/İHA)

