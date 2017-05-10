Çavuşoğlu'ndan ABD'ye tepki! Bu bir tehdit...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD'nin YPG'ye verdiği silah yardımı için kritik açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye Demokratik Güçlerinin (SDG) Kürt unsurlarını teçhizatlandırmak üzere Savunma Bakanlığını yetkilendirmesine ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

BU TÜRKİYE İÇİN BİR TEHDİT

"Suriye'nin ve Suriye içindeki şehirlerini iyi hesaplamamız lazım. DAEŞ sonrasını da düşünmemiz, yanlış adımlar atmamız gerek. YPG ve PKK ikisi de terör örgütüdür ve bunların eline geçen her silah Türkiye için tehdittir. ABD bizim fikirlerimizi gayet iyi biliyor. Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve ABD Başkanı Trump bu konuları ABD'de konuşacaktır. " ifadelerini kullandı.

SDG'NİN İÇİNDE ARAPLAR DA VAR

SDG'nin içinde Arap unsurlar da var.Rakka operasyonunda SDG içinde YPG'lilerin ve Arapların ayrılması gerekiyor. Ve Rakka'ya da Arap güçlerin girmesinde fayda var. Buraya ilave ılımlı muhalif güçler yapılabilir. Ve operasyonun başarısı için de bu çok önemlidir. Rakka yüzde 99 oranda Sünni Arap bir şehirdir.

YANLI ADIMLAR ATMAMIZ LAZIM

Suriye içindeki şehirlerin geleceğini de iyi planlamamız lazım. Suriye'nin istikrarını önemsiyorsak yanlı adımlar atmamız lazım.