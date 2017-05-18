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Çavuşoğlu: McGurk PKK'yı destekliyor!
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Çavuşoğlu: McGurk PKK'yı destekliyor!

Çavuşoğlu, ABD'nin IŞİD ile Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk'in PKK ve YPG'yi destelediğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu NTV canlı yayınında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyaretini değerlendirdi. ABD'nin YPG'ye silah yardımına değinen Çavuşoğlu, Erdoğan-Trump görüşmesi sırasında YPG'ye "ziyarette bulunan" ABD'nin IŞİD ile Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk için de "Brett McGurk kesinlikle PKK ve YPG'ye net bir şekilde destek vermektedir. Bu kişinin değişmesinde de fayda vardır" dedi. 

İşte Çavuşoğlu'nun açıklamaları:

Son bir ay içinde Sayın Cumhurbaşkanımızın dünyanın en büyük 4 ülkesini ziyaret etti. Hindistan'da yaptığımız ziyaret bugüne kadarki en başarılı ziyaretti. Soçi'de gerçekleştirdiğimiz görüşme Rusya ile olan en verimli ziyaretti. Çin'le ikili düzeydeki temaslarımız, yaptığımız anlaşmara baktığımız zaman adeta yeni bir sayfa açtık. ABD'ye yaptığımız ziyarette çok önemliydi. İlk defa yüz yüze görüşüldü Sayın Trump'la. ABD ile ilişkilerimizi daha ileri götürecek bir platformun oluştuğunu söyleyebilirim. Görüş ayrılığı olan konularda bile belli prensip anlaşmalarına vardık. Sayın Cumhurbaşkanımız verilmesi gereken mesajları net bir şekilde verdiler.

Arazideki tecrübelerimizle birlikte bazı konuların oluşturabileceği riskleri ve hangi adımları atmaları hangi adımlardan geri durmalarını söyledik. Tabi FETÖ'nün iadesi, savunma sanayiinde işbirliği gibi konuları da görüştük. YPG kendisine alan yaratmak için buralara gidiyor, DAEŞ için değil. O da terör örgütü o da. YPG'nin Rakka'ya girmesinin DAEŞ'ten kurtarmak değil, ilerde bağımsız devlet oluşturmak amacıyla bu operasyonlara girdiğini söyledik. Kendilerinin Suriye'nin toprak bütünlüğünü desteklediklerini böyle bir oluşuma izin vermeyeceklerini söylediler. DAEŞ'e karşı işbirliği için bizim de şartlarımız var. İçinde YPG'lilerin olduğu bir yerde biz olmayız. YPG'ye karşı angajman kurallarını uygularız. YPG'yi vururuz ifademiz olumsuz karşılanmadı. YPG'ye verilen silahlar bize karşı kullanılmayacak, sadace Rakka'da kullanılacak.

'MCGURK DEĞİŞMELİ'

(Brett) McGurk, (Eski ABD Başkanı Barack) Obama yönetimi döneminde ABD'nin DAEŞ özel temsilcisi oldu. McGurk'un değişmesinde fayda var. McGurk, PKK ve YPG'ye açıkça destek veriyor. Yönetime bu şekilde iletmedik ama görevine devam eden kişilerin ilişkilerimizi etkileyeceğini söyledik isim vermeden.

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