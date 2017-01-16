16.01.2017 17:06 Çavuşoğlu Lavrov'la görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü.

Dışişleri kaynaklarından alınan bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya'nın talebi üzerine Rus mevkidaşı Lavrov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Suriye'deki ateşkes dahil olmak üzere Suriye'deki gelişmeler ve Astana görüşmelerinin hazırlık süreci hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu öğrenildi.

(Abdullah Sarıca / İHA)

