Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuveytli mevkidaşı El Sabah ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuveytli mevkidaşı El Sabah ile görüştü. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar'ın ardından dün akşam saatlerinde Kuveyt'e geçmişti. Kuveyt'te temaslarına başlayan Bakan Çavuşoğlu, Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Sabah El Halid El Hamad El Sabah ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke konularının yanı sıra yaşanan Katar krizi ve küresel konular ele alındı.
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