Çavuşoğlu, Japonya Başbakanı Abe ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya'da Başbakan Shinzo Abe ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya'da Başbakan Shinzo Abe ile görüştü. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya Başbakanı Shinzo Abe ile Türkiye-Japonya ilişkilerini, bölgesel ve uluslararası konuları değerlendirdi. Japonya'daki temaslarını sürdüren Çavuşoğlu, Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Hiroshige Seko ile de bir araya geldi. İki lider Türkiye-Japonya ekonomik ve ticari işbirliği konularını ele aldı.
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