Çavuşoğlu Japon mevkidaşıyla ortak basın toplantısı yaptı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japon mevkidaşı Fumio Kishida ile basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, "Müzakere ettiğimiz anlaşmaları bir an önce imzalamak istiyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japon mevkidaşı Fumio Kishida ile basın toplantısı geçekleştirdi. Bakan Çavuşoğlu, "Tarihi ve kültürel bağlarımızın yanında Japonya'yla her alanda ilişkilerimiz giderek güçleniyor. Bu ziyaretimin amacı da bundan sonra Türkiye-Japonya arasındaki ilişkileri her alanda nasıl ileri götürürüz bu konuda değerli dostum Kishida'yla görüş alışverişinde bulunduk" dedi.

"Japonya bizim bu bölgede en önemli ekonomik ortağımızdır. Ama ikili ticaretimizin artacağından eminiz ve bunun için çaba sarfetmeliyiz. Japon firmalarının yatırım için Türkiye'yi tercih etmelerinden de memnunuz" diyen Çavuşoğlu, "Ayrıca Türkiye'deki çok önemli projelerin köprüler, tüneller, otobanlar gibi önemli alt yapı projelerinin gerçekleştirilmesine Japon firmalarının çok önemli rolü ve katkısı vardır. 3. ülkelerde de firmalarımızın işbirliği giderek artıyor" şeklinde konuştu.

Çavuşoğlu, "İlişkilerimizin hukuki alt yapısını güçlendirmek için çalışıyoruz. Bu sebeple ekonomik ortaklık anlaşması, sosyal güvenlik anlaşması gibi müzakere ettiğimiz anlaşmaları bir an önce müzakere edip imzalamak istiyoruz. Sinop nükleer santrali projesini Japonya'yla birlikte gerçekleştireceğiz. Ve Türk Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin kurulmasına yönelik anlaşma bizim meclisimizde onaylandı. Şimdi üniversitenin kurulması için somut adımlar atacağız" ifadelerini kullandı.



"BU ÖRGÜTLERİN JAPONYA'DAKİ MEVCUDİYETİ..."

Daha fazla Japon turistin Türkiye'ye gelmesini arzu ettiklerini belirten Çavuşoğlu, "Halklarımız arasındaki bağlar çok önemli" dedi.

Bölgesel güvenlik konusuna değinen Çavuşoğlu, "Bizim güvenliğimiz için çok hassas bir konu var, geçen sene Türkiye'de darbe girişimi oldu. Cumhurbaşkanımızın liderliği ve halkımızın dirayeti sayesinde biz bu darbeyi yendik. Bu darbenin arkasında FETÖ terör örgütü vardır. Ayrıca PKK ve diğer terör örgütleriyle mücadelemizi sürdürüyoruz. Bu örgütlerin Japonya'daki mevcudiyeti ile ilgili de düşüncelerimizi paylaşma fırsatı bulduk" şeklinde konuştu.

"Türkiye ve Japonya uluslararası platformda özellikle istikrar ve barış için ve kalkınma için insani yardımlar için en hassas iki ülkedir" diyen Bakan Çavuşoğlu, "Bu konulardaki işbirliğimizi de güçlendireceğiz" ifadelerini kullandı.