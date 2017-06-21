Çavuşoğlu Japon mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya temasları kapsamında mevkidaşı Fumio Kishida ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya temasları kapsamında mevkidaşı Fumio Kishida ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tokyo'da Japonya Dışişleri Bakanı Fumio Kishida ile bir araya geldi. Görüşmede iki bakan, bölgesel ve uluslararası gelişmelerin yanında Türkiye-Japonya ilişkilerini değerlendirdi.

