Çavuşoğlu İtalya yolcusu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 24 Mayıs Çarşamba günü İtalya'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Bakan Çavuşoğlu, ziyaret çerçevesinde İtalya Dışişleri Bakanı Angelino Alfano ile görüşecek.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 24 Mayıs Çarşamba günü İtalya'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Bakan Çavuşoğlu, ziyaret çerçevesinde İtalya Dışişleri Bakanı Angelino Alfano ile görüşecek.

Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun, 24 Mayıs Çarşamba günü İtalya'ya resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini bildirdi. Bakanlıktan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, Çavuşoğlu'nun, İtalya Dışişleri Bakanı Angelino Alfano ile gerçekleştireceği görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulacağı belirtildi. Ayrıca, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ve İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni tarafından kabul edilecek olan Çavuşoğlu'nun, İtalyan Uluslararası İlişkiler Enstitüsü (Istituto Affari Internazionali-IAI) adlı düşünce kuruluşu ile iş birliği halinde bir konferans vermesinin öngörüldüğü kaydedildi.

(İlker Turak / İHA)