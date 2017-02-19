Çavuşoğlu: IŞİD'e karşı YPG'ye bel bağlamak yanlış olur

Çavuşoğlu, Münih Güvenlik Konferansında 'Eski Krizler Yeni Ortadoğu' konulu paneldeki konuşmasının ardından soruları yanıtladı.

'ORTADOĞU'DA DİNİ AYRIMCILIĞA KARŞIYIZ'

Türkiye'nin her türlü dini ayrımcılığa ve mezhepçiliğe karşı olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce "Ben ne Şiiyim ne Sünni. Ben Müslümanım. Benim dinim Şiilik değil, benim dinim Sünnilik değil. Benim dinim İslam" şeklindeki açıklamalarını hatırlatarak, Ortadoğu'da her türlü dini ayrımcılığa karşı olduklarını vurguladı.

'İRAN, SURİYE VE IRAK'I Şİİ YAPMAK İSTİYOR'

İran'ın bazı eylemlerinin bölgedeki istikrarın altını kazıdığını kaydeden Çavuşoğlu, "İran, Suriye ve Irak'ı Şii yapmak istiyor" dedi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İran'ın bölgenin istikrarı ve güvenliği için bu tür eylemlerini sonlandırması konusunda çağrıda bulunduklarını ifade etti.

'YPG BARIŞ İÇİN SAVAŞMIYOR'

YPG'nin Suriye'nin barışı ve birlikteliği için çalışmadığının altını çizen Çavuşoğlu, "YPG daha fazla toprak kazanmak istiyor. Onlar kendi değerlerini paylaşmayan herkesi, Sünnileri, Arapları şehirlerden gitmeye zorluyorlar, bu bir etnik temizliktir" ifadesini kullandı.

'IŞİD'LE MÜCADELEMİZ BAŞARIYLA SÜRÜYOR'

IŞİD ile mücadelede desteklenen yerel güçlerin ne yapabileceğini göstermesi açısından Fırat Kalkanı Operasyonu'nun iyi bir örnek olduğunu savunan Çavuşoğlu, El Bab'ın IŞİD'den geri alınmak üzere olduğunu kaydetti.

Ardından ABD ve diğer koalisyon güçleriyle Rakka'nın da temizlenebileceğini ifade eden Çavuşoğlu, "Yerel güçleri desteklemek için bazı müttefiklerimiz özel kuvvetlerini sahaya sürebilir" dedi.

ABD'NİN SURİYE'DE ASKERİ VARLIĞI

IŞİD'le mücadelede ABD'den daha fazla askerini sahaya sürmesini isteyip istemediklerine yönelik bir soruya Çavuşoğlu, "ABD Genelkurmay Başkanı (Joseph) Dunford bu teknik konuları görüşmek üzere iki gün önce Türkiye'deydi. Evet, yerel güçleri desteklemesi için özel kuvvetlerini sahaya göndermesi önerisinde bulunduk" yanıtı verdi.

'ASTANA CENEVRE'NİN ALTERNATİFİ DEĞİL'

Çavuşoğlu, Türkiye-Rusya ikili ilişkilerine yönelik bir soruyu yanıtlarken de Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Suriye konulu toplantıya değindi.

Astana'nın Suriye'deki sorunu çözmeye yönelik Cenevre görüşmelerinin alternatifi olmadığını söyleyen Çavuşoğlu, "Astana, güven inşa etmede ve ateşkesi sürdürmede önemliydi. İleriye dönük atılmış iyi bir adımdı. Dolayısıyla şimdi Cenevre görüşmelerine devam etmeliyiz" diye konuştu.

Rusya'nın Türkiye'nin ticaret ortağı olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, iki ülkenin birçok ortak projeyye sahip olduğunu da kaydetti.