Çavuşoğlu: İncirlik'i şu anda Alman parlamenterlere açmamız mümkün değil

Gabriel ile İncirlik Üssü meselesini görüşeceklerini belirten Çavuşoğlu, "Pazartesi Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel gelecek. Bakan Gabriel ile İncirlik meselesini ele alacağız" dedi.

'ALMANYA ŞUNU ANLAMALI…'

Çavuşoğlu, şöyle devam etti: "Almanya şunu anlamalı, 'Ben Türkiye'ye karşı istediğimi yapacağım, yine de Türkiye'den istediğimi alacağım', bu devir geçti. İncirlik'i şu anda Alman parlamenterlere açmamız mümkün değil. Onların kamuoyu baskısı varsa, benim de kamuoyu baskım var. Vatandaşlara sorduğunuzda 'İncirlik'i hemen kapatın' diyorlar."

'KONYA'DA SIKINTI YOK'

Konya'daki NATO üssüne de değinen Çavuşoğlu, "Konya'da sıkıntı yok, orası NATO üssü. Oraya gelebilirler. Ama İncirlik benim üssüm. Bize böyle blöf yapmasınlar, tehdit etmesinler 'başka yere gideriz' diye. Eğer illa da gitmek istiyorlarsa, ısrar da etmeyiz. Geldiklerinde hoşgeldik dedik. Giderken de güle güle deriz" diye konuştu.

ALMANYA-TÜRKİYE ARASINDA İNCİRLİK KRİZİ

Türk hükümetinin geçen hafta bir kez daha Alman parlamenterlerden oluşan heyetin İncirlik Üssü'nde konuşlu Alman askerlerini ziyaret etmesine izin vermemesi, iki ülke arasında gerilime neden olmuştu. Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye'nin bu tutumunu değiştirmemesi halinde üste konuşlu askerler ile Tornadoların çekileceğini duyurmuştu.

Üste 260 Alman askeri konuşlanmış durumda. Bu askerler IŞİD'le mücadele koalisyonu kapsamında görev yapan Tornado tipi keşif uçaklarına destek veriyor.