Aytemiz Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, 'Fenerbahçe maçından alacağımız puan veya puanlara ihtiyacımız var' dedi.

Aytemiz Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Fenerbahçe maçından alacağımız puan veya puanlara ihtiyacımız var" dedi.

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, deplasmanda 2-1 yenildikleri Medipol Başakşehir maçının geride kaldığını ve cuma günü oynayacakları Fenerbahçe maçına odaklandıklarını söyledi. Fenerbahçe'nin kalitesinin tartışılamayacağını belirten Çavuşoğlu, "Fenerbahçe maçından alacağımız puan veya puanlara ihtiyacımız var. Adanaspor maçında olduğu gibi taraftarlarımızın tribünleri doldurmalarını, centilmence takımımızı destekleyerek tüm Türkiye'ye örnek olmalarını istiyoruz" dedi.



"OLAYLARIN FATURASI ALANYASPOR'A KESİLMEK İSTENİYOR"

Futbolda dostluk ve kardeşliğin her zaman ön planda tutulması gerektiğini ancak son günlerde oynanan bazı amatör küme maçlarında istenmeyen taraftar olaylarının yaşandığını dile getiren Çavuşoğlu, "Antalya takımları arasında oynanan amatör maçlarda taraftarlar arasında gerginlikler yaşanabiliyor ancak bu olayların faturası Alanyaspor'a kesilmek isteniyor. Kimse bu olayları Alanyaspor'a mal etmesin. Alanyaspor ile Antalyaspor arasını hiç kimse açamaz. Biz buna müsaade etmeyiz. Alanyaspor ile Antalyaspor camiası kardeştir. Birkaç kişi ortaya çıkıp bu kardeşliğe gölge düşürmeye kalkmasın. Amatör maçlarda neyin kavgası yapılıyor onu da anlamış değilim. Kavgalar hiç hoş değil, Manavgat'da bizim hemşehrimiz. Manavgat'tan da bizi desteklemeye gelen taraftarlar var. Bu yüzden herkesin duyarlı olması gerekir" diye konuştu.



"GERGİNLİKLERİ BİTİRECEĞİZ"

Aytemiz Alanyaspor ile Atiker Konyasporlu bazı taraftarlar arasındaki gerginliğin de son bulması gerektiğini kaydeden Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Konyaspor da bizim en yakımızda olan Süper Lig'deki rakibimiz. Komşuyuz ve iç içe olan bir yapı var. Buradaki taraftar gerginliğini de inşallah önümüzdeki günlerde son vereceğiz. Gerginliklerin ortadan kalkması lazım çünkü biz Türkiye'de her şeyin öncüsü olmalıyız. Spor camiasındaki başkanlar yönetimsel olarak taraftar ve grup liderleriyle birlikte her zaman barışçıl bir şekilde hareket etmemiz gerekmektedir. Bundan sonraki süreçte de bu konulara hep beraber daha çok dikkat edeceğiz. İnşallah önümüzdeki günlerde taraftarlar arasındaki gerginlikleri de çözeriz. Ne Konyalılar ne de Alanyalılar futbol müsabakalarında böyle tartışmaları asla istemezler. Antalya ile de öyle bir bağ içindeyiz. Yani aramızda hep kardeşlik ve dostluk rüzgarları esmesi lazım. Zaman zaman ufak tatsızlıklar olabilir ama bunların önüne geçeceğiz. Çünkü futbolda kimse kavgayla gürültüyle kimse hiçbir yere varamaz" ifadelerine yer verdi.

(Erdal Anak / İHA)