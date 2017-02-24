Çavuşoğlu: El Bab tamam, sıra Rakka'da

Çavuşoğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığını ziyaretinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen hafta Türk askerlerinin yerel güçlerle beraber El Bab'ı tamamen kuşattığını hatırlattı: "Ama şehrin şimdi temizlenmesi lazım. Hem değişik patlayıcıların temizlenmesi hem de şehrin içinde değişik bölgelere sızan teröristlerin de El Bab'dan tamamen temizlenmesi lazım."

'IŞİD'İN BİR TERÖR ÖRGÜTÜ OLDUĞU UNUTULMAMALIDIR'

IŞİD'İn terör örgütü olduğunun unutulmaması gerektiğini ifade eden Çavuşoğlu, şöyle konuştu: "Esasen yöntemlerine baktığımız zaman aynen PKK gibi. PKK'nın geçen sene bazı şehirlerimizde biliyorsunuz el yapımı bombalar, yine patlayıcılar veya diğer kalleşçe saldırıları olmuştu. DEAŞ da aynı yöntemle mahallelerde, sokaklarda, caddelerde el yapımı patlayıcılar yerleştiriyor, başka tuzaklar… O nedenle dikkatli ve titiz olmak gerekiyor. Bazı patlamalar da oluyor biliyorsunuz. Esasen Genelkurmayın da açıkladığı gibi kontrol tamamen bizim elimizde. Şehir tamamen kontrolümüz altında. Ama şehrin şimdi temizlenmesi lazım. Hem değişik patlayıcıların temizlenmesi hem de şehrin içinde değişik bölgelere sızan teröristlerin de El Bab'dan tamamen temizlenmesi lazım."

Suriyeli muhaliflerin 'temizlik yapıldıktan sonra' şehrin güvenliğini sağlaması gerektiğini belirten Çavuşoğlu, El Bab temizlendikten sonra birçok kişinin evine döneceğini vurguladı.

50 BİN SURİYELİ TÜRKİYE'DEN EVİNE DÖNDÜ

Fırat Kalkanı Harekatı başladığı günden bu yana 50 bin Suriyeli'nin Türkiye'den bölgeye döndüğünü ifade eden Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Esasen Sayın Cumhurbaşkanımızın yıllardır vurguladığı ve başta ABD olmak üzere Avrupalılara, herkese anlatmaya çalıştığı da budur. Terörden arındırılmış bir güvenli bölge oluşturduğumuz zaman, Suriyelileri hiç olmazsa bu bölgede normal hayata döndürebiliriz. Sadece göç ettiği yerlerde bunlara yardım etmemiz yetmez. Bu insanları kendi evlerine döndürmeyi de başarabilmemiz lazım. Bu işin insani boyutunu da ihmal etmememiz lazım."

'YPG'LİLER MENBİÇ'TEN TEMİZLENMELİ'

Çavuşoğlu, bir gazetecinin Fırat Kalkanı Harekatı'nın bundan sonraki adımını sorması üzerine, Menbiç bölgesinde bulunan YPG'lilerin de 'bölgeden temizlenmesi gerektiğini' söyledi.

ABD ile bölgeye ortak heyet gönderdiklerini anlatan Çavuşoğlu, o ziyaretlerde heyetlerin yaptığı tespitte "Menbiç Menbiçlilerindir, Menbiçli olmayan burayı terk etsin" yönünde bir mesaj çıktığını vurguladı.

'SIRADA RAKKA OPERASYONU VAR'

Washington yönetiminden beklentilerinin Menbiç'ten YPG'lilerin temizlenmesi olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, "Ondan sonraki hedef Rakka operasyonudur. Rakka operasyonunun planlanması çalışmalarını da yapıyoruz. Geçtiğimiz günlerde en üst düzeyde, Sayın Cumhurbaşkanımız düzeyinde, gerek Trump ile gerek CIA Direktörü geldiği zaman bu konular değerlendirilmiştir" ifadelerini kullandı.

Her düzeyde Rakka operasyonunun nasıl ve kimlerle yapılabileceğini değerlendirdiklerini anlatan Çavuşoğlu, "Koalisyonun içindeki ülkelerle Fransa, İngiltere ve Almanya ile bu konuları değerlendirme fırsatımız oldu. Doğru strateji ve doğru gruplarla, kişilerle arazideki güçlerle kolay bir şekilde DEAŞ'ı temizleyebiliriz ve gerçek sahibi Rakkalı insanlara şehri güvenli şekilde teslim edebiliriz. Bunu detaylı şekilde görüşüyoruz, planlıyoruz" dedi.