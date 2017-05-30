Çavuşoğlu Eide'yi kabul etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide'yi kabul etti.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide'yi kabul etti. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kıbrıs Özel Danışmanı Eide'yi kabul etti. Dışişleri Bakanlığında gerçekleşen kabul basına kapalı olarak gerçekleşti. (İlker Turak / İHA)
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