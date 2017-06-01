Çavuşoğlu Başbakan Özgürgün ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, temaslarda bulunmak üzere geldiği Lefkoşa'da KKTC Başbakanı Hüseyin Özgürgün ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, temaslarda bulunmak üzere geldiği Lefkoşa'da KKTC Başbakanı Hüseyin Özgürgün ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lefkoşa'ya günübirlik ziyaret gerçekleştiriyor. Akıncı temasları kapsamında, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve hükümet yetkilileriyle bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı'nda yer alan görüşmeye daha sonra Başbakan Hüseyin Özgürgün, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş ve Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu da katıldı.

Görüşmenin ardından Akıncı ve Çavuşoğlu'nun ortak basın toplantısı yapması bekleniyor.

