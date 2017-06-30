Çavuşoğlu, Akıncı ve Guterres ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Crans Montana'da düzenlenen Kıbrıs Konferansı kapsamında KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüştü. Bakan Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin durum değerlendirmesi yaptıklarını bildirdi.
BM GENEL SEKRETERİ İLE DE GÖRÜŞTÜ Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Crans Montana'da Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile ikili görüşme gerçekleştirdi.
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