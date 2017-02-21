Çavuşoğlu, Akıncı ile görüştü

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs temasları çerçevesinde KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüştü.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs temasları çerçevesinde KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ikili görüşmenin ardından heyetlerarası görüşmeye geçecek. Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığındaki görüşmelerinin ardından Akıncı ile saat 16.00'da ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Çavuşoğlu, Lefkoşa'daki temasları kapsamında KKTC Başbakanı Hüseyin Özgürgün, KKTC Meclis Başkanı Sibel Siber ile bir araya gelecek.

(Mesut Günsev / İHA)