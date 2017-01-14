14.01.2017 19:16 Çavuşoğlu: ABD'yi Astana'ya davet edeceğiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Astana'ya davet edilecceğini fakat YPG'nin müzakere masasında yeri olmayacağını kaydetti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Astana'ya davet edilecceğini fakat YPG'nin müzakere masasında yeri olmayacağını kaydetti.

9. Büyükelçiler Konferansı'nda konuşan Bakan Çavuşoğlu, basın toplantısının ardından Ortadoğu Konferansı için Paris'e gideceğini bildirerek, yarın birçok ülkenin Dışişleri Bakanının katıldığı Fransa Devlet Başkanı Hollande'nin de hitap edeceği Ortadoğu için önemli bir konferansın olduğunu ifade etti.

"Son zamanlarda Ortadoğu ile ilgili gerek Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı gerek Genel Kurul'da alınan kararlar, bir hareketlilik var" diyen Bakan Çavuşoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tekrar müzakerelerin başlaması yönünde de ciddi bir çaba görüyoruz umarım İsrail ve Filistin arasında kalıcı bir çözüm için müzakereler tekrar başlar, biz Türkiye olarak bu sürece daha önceki dönemlerde olduğu gibi katkı yapmaya hazırız. Büyükelçiler konferansımızın başarılı geçtiğini söyleyebilirim. 2023 hedefini koyduk, milli değerler ve küresel hedefler dedik. Milli değerlerimizle nasıl bir dış politika izleyeceğiz? Nasıl vicdani ve girişimci dış politika izleyeceğiz? Bizden dünyadaki beklentiler, bunları değerlendirme fırsatı bulduk. Gelecek sene Büyükelçiler Konferansımızın 10'uncusunu düzenleyeceğiz, hangi konulara ağırlık vereceğiz, örneğin savunma sanayi gibi. Özellikle ekonomik ilişkilere çok önem veriyoruz savunma sanayi başta olmak üzere, ticaretimize, vizelerin kalkması ve iş adamlarımızın işlerinin en iyi şekilde takip edilmesi gibi turizmde çeşitliliğin sağlanması, değişik pazarlara açılması ve diğer önemli konuları değerlendirdik ama gelecek sene bunların üzerinde daha da duracağız."



"BİR TERÖR ÖRGÜTÜNÜN MÜZAKERE MASASINDA YERİ OLMAZ"

Basın mensuplarının sorularını cevaplayan Bakan Çavuşoğlu, bir gazetecinin, "ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner düzenlediği basın toplantısında bir açıklama yaptı, PYD'nin sahada temsiliyeti olduğunu söyledi. Bu nedenle eğer Suriye'de eğer bir barış görüşmesi sağlanacaksa mutlaka Suriye'deki tüm grupların da dinlenmesi gerektiğini belirtti. Türkiye'nin de bu konudaki parametreleri belli aslında bu konudaki düşünceleriniz nelerdir?" sorusu üzerine, ""Amerika o zaman DAEŞ'i de davet etsin. Amerika'yı davet etme konusunda hemfikir kaldık Rusya ile Lavrov'la konuştuk ve ABD'yi davet edeceğiz, Astana'da olacak. ABD'nin rolünü inkar etmiyoruz, katkısını da inkar etmiyoruz ama ABD'nin özellikle yeni yönetiminden beklediğimiz budur, böyle de olacaktır. Terör örgütleriyle işbirliğine son verilmesi gerekiyor. Bir terör örgütünü masaya davet edeceksen El-Nusra'yı da DAEŞ'i de davet et öyle saçmalık olur mu? Maalesef çok anlatmamıza rağmen giderayak bile şu anda ki yönetim bu konuda çok ciddi hatalar yapmaktadır. Şunu unutuyorlar bu tür davranışları, yanlış politikaları Türk toplumunda çok derin yaralar açıyor. Bu derin yaraların tamir edilmesi zaman alır. Giderayak ne zarar verirsek kardır anlayışıyla hareket ediyorlarsa artık kusura bakmasınlar biz yeni dönemde ilişkilerimizi güçlendirmek istiyoruz. Birbirine güvenen iki müttefik gibi yolumuza devam etmek istiyoruz ve bu konuda da umutluyuz, öngörüyoruz. Fakat şu andaki yönetimin PKK'ya YPG aracılığıyla destek vermesi, YPG'ye verdikleri silahlar PKK'nın elinde, Türkiye'deki terör saldırılarının sorumluları Kayseri olsun, İstanbul Beşiktaş Stadı'nın yanındaki saldırı, geçen sene Ankara'daki saldırılar bunların hepsi YPG kamplarından geliyor. Yani YPG ile PKK'nın bir farkı yok. O nedenle bu terör örgütlerine bir müttefikimizin, stratejik ortağımızın destek vermesi bizim için de kabul edilebilir değil. Dolayısıyla Astana'da YPG olamayacak. Terörü bırakırlar, Suriye'yi bölmekten vazgeçerler, Türkiye'de de terörü bırakırlar, bu fırsatlar verildi kendilerine niyetlerinin ne olduğunu gördük. Son Fırat Kalkanı operasyonu da bir kere daha gösterdi YPG'nin amacı DAEŞ'le mücadele etmek değil Suriye'yi bölmektir. Biz de Suriye'nin sınır bütünlüğü, toprak bütünlüğü, milli birlik ve beraberliği, kapsayıcı yönetim olsun diyoruz. O nedenle bu amaçları güden bir terör örgütünün müzakere masasında yeri olmaz. Neyi müzakere edecek? Suriye topraklarından şu kadarını istiyorum, bu kadarını bana verin, petrolün ve diğer kaynakların olduğu yerler benim olsun gerisi sizin olsun mu diyecek?" cevabını verdi.

(Benan Özben - Goncagül Özcan / İHA)

