Çavuloğlu: Her düşünceye saygı duymak gerekir

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Her düşünceye saygı duymak gerekir. Evet diyene linç girişiminde bulunmak ya da hayır diyene aynı şekilde hakaret etmek doğru değil. Biz neden 'evet' dememiz gerektiğini anlatacağız" dedi.

Antalya'da bir dizi temasların ardından, memleketi Alanya'ya gelen ve Alanya Kaymakamlığı'nın ev sahipliğinde düzenlenen öğle yemeğine katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bakanlık çalışmalarından fırsat buldukça Antalya'ya ve Alanya'ya gelmeye çalıştığını söyledi. Diğer milletvekilli arkadaşlarıyla Antalya'yı karış karış dolaştıklarını, kentin sorunlarını, vatandaşın ihtiyacını yerinde tespit etmeye çalıştıklarını aktaran Çavuşoğlu, "AK Parti iktidarı döneminde Alanya'ya büyük hizmetler geldi. Türkiye'de ilçede ilk fen lisesinin Alanya'da açıldı" dedi.

Türkiye'de hiçbir ilçeye nasip olmayacak şekilde Alanya'da iki üniversitenin bulunduğunu söyleyen Çavuşoğlu, "ilçeyi bir spor ve fuar merkezi haline getirmek için çalışmaları sürdürüyoruz. Alanya'yı Antalya'ya ve İç Anadolu illerine bağlayacak yollar için çalışmaların devam ediyor. İlçedeki trafik sorununun çözülmesi için de köprülü kavşak çalışmaları da yapılıyor" diye konuştu.

Duble yol projelerinin yetmediğini, hedeflerinin Alanya-Antalya otobanı ve Kayseri'ye kadar gidecek hızlı tren olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, "Gazipaşa Havalimanı'na gelecek dönem küçük bir kamulaştırma ile beraber modern bir terminal yapacağız. Söz konusu havalimanına Avrupa ve Rusya'dan doğrudan uçuşların artması için görüşmelerin devam ediyor" şeklinde konuştu.

Anayasa değişikliği ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi hakkında da bilgiler veren Çavuşoğlu, başkanlık, yarı başkanlık, parlamenter sistem, krallık gibi dünyada birçok ülkede farklı yönetim biçimleri bulunduğunu, her ülkenin kendi dokusuna, kendi yapısına göre bir sistemi olduğunu hatırlattı.

Aslında sistemden çok güçler ayrılığının temin edilmesinin, dengelerin iyi kurulmasının önemli olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, güç zehirlenmesi ya da gücün suistimal edilmesinin ülkenin geleceği için iyi olmadığını vurguladı. Bakan Çavuşoğlu, 12 Eylül Anayasası ile cumhurbaşkanı ve başbakana verilen yetkiler aynı olduğu için Türkiye'de zaman zaman çok ciddi sorunların yaşandığını, cumhurbaşkanı ile başbakan arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle ekonomik krizlerin meydana geldiğini, hükümetlerin dağıldığını kaydetti.



"ŞİMDİKİ SİSTEMDE CUMHURBAŞKANINDAN HESAP SORULMUYOR, YENİ SİSTEMDE SORUYORSUN"

"Cumhuriyet elden gidiyor, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kendisi için istiyor" demenin çok yanlış olduğunu belirten Çavuşoğlu, şunları konuştu:

"Cumhurbaşkanımızın yerinde olsam bugünkü Cumhurbaşkanlığı sistemini değiştirmem. Bir kere sayın Recep Tayyip Erdoğan çok güçlü, kanunlar çerçevesinde istediğini yapıyor. Cumhurbaşkanında inanılmaz yetki var. Yeni getireceğimiz paketten daha çok yetki var. Biz, hesap verebilen bir Cumhurbaşkanlığı sistemi getiriyoruz. Cumhurbaşkanının değil sistemin güçlü olması lazım. Yeni sistemde hep tek başına iktidar var, koalisyon yok. Şimdiki sistemde cumhurbaşkanından hesap sorulmuyor, yeni sistemde soruyorsun. ABD'de 225 yılda 45 başkan gelmiş, Türkiye'de 93 yılda 65 hükümet. İstikrarı getiremezseniz o ülkede sistem sağlam olmaz. Şu anda sayın Cumhurbaşkanımız güçlü, birçok kriz bu sayede atlatıldı ama biz ilerisi için sistemin güçlü olması lazım."



"AVRUPA'NIN İÇİNE DÜŞTÜĞÜ ACZİYETİ GÖRÜN, ZAFİYETİ GÖRÜN"

Hakimler ve Savcılar Kurulunda cumhurbaşkanının 4 üye atama yetkisinin mevcut durumda da aynı olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, Fransa, Hollanda, İspanya, İsveç'te konuyla ilgili uygulamalar hakkında da bilgi verdi. Yıllardır "Avrupa'da ırkçılık artıyor, yabancı düşmanlığı artıyor, sizde zemin kayması var" diye söylediğini, merkez partilerin görevinin her zamankinden daha çok insan hakları, demokrasi ve Avrupa'nın ortak değerlerini savunmak olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, "Şimdi geldiğimiz noktada Türkiye'de bir bakandan bile medet umar hale geldiler. Avrupa'nın içine düştüğü acziyeti görün, zafiyeti görün. Kıbrıs Rum kesiminde ırkçı parti çıktı Enosis diye bir teklif verdi. Kıbrıs'ın Yunanistan'a bağlanma rüyasını okulda okutmak istiyorlar. Biz de müzakereleri kestik. Neyi müzakere edeceksin bunlarla" şeklinde konuştu.



"EVET DİYENE DE HAYIR DİYENE DE SAYGI DUYULMALI"

"Evet" veya "hayır" diyenlere hakaret etmenin doğru olmadığını, her düşünceye saygı duymak gerektiğini sözlerine ekleyen Çavuşoğlu, "Evet diyene linç girişiminde bulunmak ya da hayır diyene aynı şekilde hakaret etmek doğru değil. Biz neden 'evet' dememiz gerektiğini anlatacağız. Hayır veren kardeşlerime diyorum ki 'O PKK'lılarla, o hainlerle aynı safta olmayın.' Ben inanıyorum ki Antalya ve Alanya, tek millet, tek bayrak tek vatan, tek devlet, hep birlikte evet" dedi.

Toplantıya Antalya Milletvekilleri Hüseyin Samani, Mustafa Köse, Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı, AHEP Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durdu Öner, Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Musa Taşkın, Alanya Jandarma Komutanı Binbaşı Serkan Akbaba, Alanya Emniyet Müdürü Haşim Çakmaklı, kurum müdürleri, oda başkanları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, turizmciler ve çok sayıda davetli katıldı.

(Erdal Anak / İHA)