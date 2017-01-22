Cavcav ailesini aradı

Başbakan Binali Yıldırım, hayatını kaybeden İlhan Cavcav'ın eşi ve çocukları ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti.

Başbakan Binali Yıldırım, hayatını kaybeden İlhan Cavcav'ın eşi ve çocukları ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti.

Başbakan Binali Yıldırım, Gençlik ve Spor Bakanı Çağatay Kılıç'ı İlhan Cavcav'ın ailesini ziyareti esnasında arayarak, İlhan Cavcav'ın eşi Nazan Cavcav ve çocukları Murat ve Önder Cavcav ile görüştü. Spor camiasının ve Türkiye'nin çok değerli ismi kaybettiğini söyleyen Başbakan Yıldırım, aile fertlerine üzüntülerini ve taziyelerini iletti.

