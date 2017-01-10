10.01.2017 18:00 Çatışmalarda yaralanan 9 Suriyeli Kilis'e getirildi

Suriye'de Özgür Suriye Ordusu ile terör örgütü DEAŞ arasındaki çatışmalarda yaralanan 9 Suriyeli Kilis'e getirildi. Suriye'de Özgür Suriye Ordusu ile terör örgütü DEAŞ arasındaki çatışmalarda yaralanan 9 Suriyeli Kilis'e getirildi.

Edinilen bilgiye göre, Özgür Suriye Ordusu ile terör örgütü DEAŞ arasında Suriye'nin Halep kentine bağlı El Bab bölgesinde yaşanan çatışmalarda yaralanan 9 Suriyeli, Çobanbey Sıhhı Tahliye noktasına getirildi. Burada ambulanslara alınan yaralılar Elbeyli ilçesi sınır hattından Kilis Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

(Mehmet Ali Dağ/İHA)

